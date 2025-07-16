ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε σθεναρά όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Σουέιντα

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις επιθέσεις σε αμάχους και θρησκευτικές τοποθεσίες στη Σουέιντα της Συρίας, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καταδικάζουμε σθεναρά όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και θρησκευτικών τοποθεσιών στη Σουέιντα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες. Η Ελλάδα ζητά από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποκλιμάκωση, να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφαλείας για όλους τους ανθρώπους.

Από την άποψη αυτή, σημειώσαμε μια ανακοίνωση που έγινε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στη Σουέιντα. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς. Η εθνική συμφιλίωση και η αντιμετώπιση της θρησκευτικής βίας είναι το κλειδί για μια ενωμένη και ευημερούσα Συρία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να συμβαδίζουν με το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Σύριων, ανεξάρτητα από το θρησκευτικό και εθνικό τους υπόβαθρο, να ζουν ειρηνικά και χωρίς φόβο».

Πηγή: skai.gr

