Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του Κασσελάκη στα Χανιά

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη στα Χανιά δίνουν μια αρχική ματιά από τους εορτασμούς που θα διαρκέσουν πέντε ημέρες.

Απεικονίζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον σύντροφό του Τάιλερ ΜακMπέθ να πηγαίνουν στο εστιατόριο που θα υποδεχτούν τους καλεσμένους τους.

Οι καλεσμένοι καταφθάνουν με κομψές ενδυμασίες στο εστιατόριο που έχει θέα το λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

