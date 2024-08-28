Λογαριασμός
Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του Κασσελάκη στα Χανιά

Απεικονίζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον σύντροφό του Τάιλερ ΜακMπέθ να πηγαίνουν στο εστιατόριο που θα υποδεχτούν τους καλεσμένους

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του Στέφανου Κασσελάκη στα Χανιά δίνουν μια αρχική ματιά από τους εορτασμούς που θα διαρκέσουν πέντε ημέρες.

Γάμος

Γάμος

Οι καλεσμένοι καταφθάνουν με κομψές ενδυμασίες στο εστιατόριο που έχει θέα το λιμάνι.

Γάμος

Γάμος

Γάμος

Γάμος

Γάμος

Γάμος

Στέφανος Κασσελάκης γάμος Τάιλερ Μακμπέθ ΣΥΡΙΖΑ
