Οι προοπτικές της ελληνικής Οικονομίας, καθώς και οι προκλήσεις σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, εν όψει της πρώτης συνεδρίασης του οργάνου με τη νέα σύνθεση, υπό ελληνική Προεδρία, την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Τασούλας αφού συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup, ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον διπλό του ρόλο, για τη χώρα, για την οικονομία και για την κοινωνία. Επίσης, έκανε λόγο για επιτυχία τόσο του ίδιου του υπουργού, όσο και της Ελλάδας και κατ΄επέκταση του ελληνικού λαού, ο οποίος όπως είπε «με τις θυσίες του και την υπομονή του συνέβαλε αποφασιστικά, ώστε να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας και να φιλοδοξούμε το 2026 να κατακτήσουμε και την Α’ επενδυτική βαθμίδα». «Κι αν θυμηθούμε λίγο πού βρισκόμασταν πριν κάποια χρόνια, ασφαλώς αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μια επιτυχία» επισήμανε.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Πρόεδρος σημείωσε: «Η καλή χρονιά για εσάς συνίσταται και πρακτικά στο ότι έχετε έναν ψηφισμένο Προϋπολογισμό στα χέρια σας να υλοποιήσετε, με θετικά φιλόδοξες προβλέψεις για την οικονομία το 2026, έχετε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης μπροστά σας. Έχετε την προεδρία του Eurogroup, νομίζω ότι την άλλη Δευτέρα θα γίνει το ντεμπούτο σας, ως προέδρου αυτού του σημαντικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ανέφερε ότι κάλεσε τον υπουργό για να μιλήσουν για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, «για τα μεγάλα μεγέθη, για τα μεσαία μεγέθη και κυρίως για το αντίκρισμα αυτής της εξέλιξης της οικονομίας στην κοινωνία, το αντίκρισμα στον πολίτη» και προσέθεσε: «Όταν ανακοινώθηκε η εκλογή σας στο Eurogroup αισθάνθηκα την ανάγκη να σας συγχαρώ. Δεν είναι μόνο μια προσωπική επιτυχία, κύριε υπουργέ, είναι και μια επιτυχία της Ελλάδος, του ίδιου του ελληνικού λαού, ο οποίος με τις θυσίες του και την υπομονή του συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας και να φιλοδοξούμε το 2026 να κατακτήσουμε και την Α’ επενδυτική βαθμίδα. Κι αν θυμηθούμε λίγο πού βρισκόμασταν πριν κάποια χρόνια, ασφαλώς αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μια επιτυχία».

«Έχουμε μια σειρά από στοιχήματα, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι»

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση, του ευχήθηκε «υγεία και δύναμη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας».

Επιβεβαίωσε πως «την προσεχή Δευτέρα, οι συνεργάτες μου και εγώ προετοιμαζόμαστε για τη συνεδρίαση του Eurogroup, το οποίο για πρώτη φορά θα συνεδριάσει με τη νέα σύνθεση, υπό ελληνική Προεδρία» και επισήμανε:

«Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατ' αρχήν, ξέρουμε ότι είναι πολλές. Έχουμε μια σειρά από ζητήματα, τα οποία, εφόσον ληφθούν σωστές αποφάσεις, μπορούν να ενισχύσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης. Από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, μέχρι τη θεμελίωση της ενιαίας αγοράς. Και όλα αυτά, σωρευτικά, βοηθούν όλα τα κράτη-μέλη, αυτονοήτως και εμάς ως Ελλάδα.

Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι η χώρα μας, όπως αναφέρατε και εσείς, έχει αυξημένο βάρος και αυξημένο κύρος σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή είναι μια αντανάκλαση των κόπων και των θυσιών του ελληνικού λαού και όλων των θετικών σημείων προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια: Από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέχρι τους πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους περιμένουμε για το 2026, όσο και της ταχύτατης αποκλιμάκωσης του χρέους, η οποία έπαιξε επίσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο».

Ανέφερε πως χαίρεται που θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τον ΠτΔ «για όλα τα στοιχήματα που έχουμε μπροστά μας για την ελληνική οικονομία για το 2026, την ενίσχυση της ανάπτυξης, το πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών και το πώς θα φτάσει σε κάθε σπίτι ουσιαστικά η ανάπτυξη».

Τόνισε ότι η πρόβλεψη, με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού για το 2026, είναι της τάξης του 2,4%, αλλά παρατήρησε ότι «φυσικά έχουμε μια σειρά από στοιχήματα, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για μια καλή χρονιά».

