Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η στελέχωση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ώστε να περάσει άμεσα σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με τους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί ο ορισμός των υπόλοιπων κεντρικών στελεχών της νέας Αρχής. «Μέσα στην εβδομάδα θα οριστούν οι τρεις υποδιοικητές και το Συμβούλιο διοίκησης, επομένως η νέα Αρχή στελεχώνεται πλήρως. Η συνεργασία μας θα είναι συνεχής προκειμένου να στηρίξουμε τον Έλληνα καταναλωτή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Λαϊκές αγορές και κόστος διαβίωσης

Για την πρόσφατη συμφωνία με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «μας ενδιαφέρει ο Έλληνας πολίτης να έχει εναλλακτικούς τρόπους για να προμηθεύεται τα απαραίτητα για το νοικοκυριό του. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν και καλύτερα προϊόντα και καλύτερες τιμές. Ήμασταν τέσσερις μήνες σε συζητήσεις και έχουμε βρει ένα κοινό πεδίο για μικρότερη γραφειοκρατία ώστε να μπαίνουν νέοι παραγωγοί και έμποροι στις λαϊκές, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να ενισχυθεί η παρουσία παραγωγών και αγροτών».

Σχετικά με το ζήτημα του κόστους διαβίωσης και τον πληθωρισμό, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η Ελλάδα πριν από 15 χρόνια πτώχευσε, η οικονομία διαλύθηκε, 100 δισ. χάθηκαν από τις περίφημες διαπραγματεύσεις του τότε Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ενώ στη συνέχεια το πληθωριστικό κύμα εξαιτίας του κορονοϊού και των δύο πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή βρήκε την Ελλάδα με τους μισούς μισθούς.

«Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας καλύπτει κανονικά τις ανάγκες του και είναι η πλειοψηφία, όμως υπάρχει και ένα τμήμα που δυσκολεύεται πολύ και οφείλουμε να το στηρίξουμε. Μειώσαμε ως τώρα 83 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και στηρίζουμε όσους ζουν στο νοίκι, δίνοντας ένα ενοίκιο πίσω κάθε χρόνο. Το σημαντικό είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, διότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξάνονται οι μισθοί και θα δημιουργούνται νέες δουλειές».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει σκληρά μέτρα για τον έλεγχο της αγοράς, επισημαίνοντας πως «ήμασταν η μοναδική χώρα που επί τέσσερα χρόνια είχε πλαφόν στο κέρδος», ενώ χάρη στους ελέγχους «είχαμε πετύχει για έξι μήνες η Ελλάδα να έχει αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα», όπως ανέφερε.

Σε σχέση με τα ασφάλιστρα υγείας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι πέρυσι υπήρξε παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να αποτραπούν αδικαιολόγητες αυξήσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όπως τόνισε, έχει νομοθετηθεί η δυνατότητα, ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δείκτη. «Αναμένουμε το ταχύτερο δυνατό να τον ολοκληρώσει, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να κινούνται στις αυξήσεις τους με βάση αυτόν τον δείκτη» σημείωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αγροτικές κινητοποιήσεις και Καρυστιανού

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις επεσήμανε πως «μόνο με σοβαρό και ειλικρινή διάλογο λύνονται τα προβλήματα. H κυβέρνηση είναι εδώ για να συζητήσει στο υψηλότερο επίπεδο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει εδώ και πολλές εβδομάδες και οι αγρότες πρέπει να προσέλθουν. Αποτελεί απαίτηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται μπλόκα για να γίνονται συζητήσεις. Είμαστε όλοι Έλληνες, βρισκόμαστε από την ίδια μεριά του λόφου και θέλουμε έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την κα Καρυστιανού ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «μέχρι σήμερα η κα Καρυστιανού έχει αντιμετωπιστεί με τη μόνη πραγματική ιδιότητα που διαθέτει, διότι βίωσε ένα τραγικό γεγονός, με την απώλεια του παιδιού της στην ασύλληπτη εθνική τραγωδία των Τεμπών. Φυσικά και έχει δικαίωμα να κάνει πολιτικό κόμμα και πλέον θα κρίνεται για τις πολιτικές της θέσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα. Πρέπει να σας πω ότι οι λύσεις στην πολιτική δεν δίνονται με αντι-πολιτική και μέχρι τώρα έχουμε ακούσει έναν καταδικαστικό λόγο για όλα τα πολιτικά κόμματα. Από εδώ και πέρα, θα κρίνεται με τον ίδιο αυστηρό τρόπο όπως κρινόμαστε και εμείς».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.