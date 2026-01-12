Μαρινάκης: Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ως ένα θέμα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur. «Αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί και να δει πόσα ψέματα και ανακρίβειες διακινούνται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάποια Μέσα Ενημέρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Καταρχάς να πούμε ότι η συμφωνία ΕΕ - Mercosur υπάρχει από το 2019, τότε ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψηφίστηκε στις 16/12 από το Ευρωκοινοβούλιο; Δέσμη μέτρων για την προστασία των προϊόντων και των παραγωγών, δηλαδή ότι η συγκεκριμένη συμφωνία συνοδεύεται από συγκεκριμένους μηχανισμούς προστασίας και ελέγχους για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της Ευρώπης», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Την ψήφισαν κατά πολύ μεγάλη ευαισθησία οι ευρωβουλευτές; Ναι, 421 ψήφοι υπέρ και 161 ψήφοι κατά. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν το πλαίσιο αυτό διασφάλισης, πλην Αριστερών και Πατριωτών. Οι ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων - του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης - ψήφισαν κόντρα σε διατάξεις όπως το ότι η Mercosur δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές στην Ελλάδα».

«Η συμφωνία μεταξύ ΕΕ - Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Βάσει των στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur, δηλαδή στις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ανέρχονται σε 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη συμφωνία, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα μας θα μπουν σε νέα αγορά 270 εκατομμυρίων πολιτών». Υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «διασφαλίζεται πως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο, καθώς όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς Κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων».

