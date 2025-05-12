Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών βρέθηκαν στο επίκεντρο του 2ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, με την υπογραφή δύο σημαντικών Μνημονίων Κατανόησης που προβλέπουν τον τριπλασιασμό της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών και επενδύσεις 360 εκατ. ευρώ για καινούργια τρένα στην Ελλάδα.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας κατά των ναρκωτικών, αλλά και για τη συνεργασία σε επίπεδο παροχής βοήθειας και καταπολέμησης των πυρκαγιών.

Επίσης, υπεγράφη Πρωτόκολλο για συνεργασία στη βιομηχανική πολιτική, όπως και για τη συνεργασία στους τομείς ψηφιοποίησης του διαστήματος και των τεχνολογιών.

Παράλληλα, οι δύο χώρες υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας σε επίπεδο υπουργείων Μεταφορών, αλλά και Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών, επίσης υπεγράφη πρωτόκολλο για τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Υπεγράφη, επίσης, πρωτόκολλο για τη συνεργασία στην ηλεκτρική διασύνδεση.

Σε κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τις σημερινές εργασίες πολύ σημαντικές, τονίζοντας ότι «λάβαμε τη δέσμευση ότι δεν θα περάσουν άλλα οκτώ χρόνια πριν γίνει νέα διακυβερνητική διάσκεψη των χωρών μας. Οι σχέσεις μας είναι άριστες, χωρίς τις χώρες μας η Ευρώπη δεν θα υπήρχε, είμαστε μέλη της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, καθόμαστε δίπλα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και το επόμενο έτος θα διαδεχθούμε ο ένας τον άλλο, στην προεδρία της ΕΕ».

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι οι δυο χώρες ανήκουν στα φόρα MED5, MED και στη σύνοδο Βορρά-Νότου, η οποία έχει αλλάξει προς το θετικό και την εικόνα των χωρών της μεσογειακής Ευρώπης.

Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, παράλληλα, ότι θα δοθεί νέα έμφαση στην συνεργασία στον τομέα της άμυνας και στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, «θέματα στα οποία υπάρχει μεγάλη σύμπνοια με τον Έλληνα πρωθυπουργό». «Εννοούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον Κυριάκο, για να αλλάξουμε την όλη προσέγγιση στην Ευρώπη. Καταφέραμε να μετακινήσουμε το κέντρο βάρους στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, στην καταπολέμηση των διακινητών και στην συνεργασία με τις χώρες διέλευσης», προσέθεσε.

Υπογράμμισε ότι με τον πρωθυπουργό συμμερίζονται τη θέση υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, και ότι αναμένουν τη ρωσική απάντηση σε ό,τι αφορά την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός άνευ όρων και τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν.

Με αναφορά τη Γάζα, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης τόνισε ότι πρέπει να δοθεί πράσινο φως για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι στηρίζεται η προσπάθεια των αραβικών χωρών, για ένα πλαίσιο ασφαλείας. Δήλωσε, επίσης ότι οι δυο χώρες στηρίζουν την πορεία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.

Με αναφορά στην συνεργασία στον οικονομικό τομέα, υπογράμμισε ότι επεκτείνεται στα καλώδια με οπτική ίνα, και ειδικότερα στην συνεργασία που έχει στο επίκεντρο τις πρωτοβουλίες Blue Med και Green Med και που στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των δυο χωρών.

Η ιταλική Terna και η ελληνική αντίστοιχη εταιρεία της υπέγραψαν συμφωνία αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,22 δισ. δολάρια) για τον διπλασιασμό της δυναμικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η συμφωνία της εταιρίας Ferrovie dello Stato με το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δίνει νέα ώθηση σε μια στρατηγική συνεργασία. Θα παίξουμε τον ρόλο που μας αναλογεί, με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό μήνυμα που στέλνουμε ως προς τη συνεργασία μας », είπε η Τζόρτζια Μελόνι.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Δεν είχαμε μία τυπική διπλωματική συνάντηση, αλλά μία ουσιαστική ευκαιρία να συντονίσουμε το βηματισμό μας με μεράκι για όλα τα ζητήματα από τις περιφερειακές εξελίξεις έως τη Μετανάστευση» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές του δηλώσεις με την Ιταλίδα ομόλογο του, Τζόρτζια Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος και Ιταλίας, αλλά και τη συνάντηση των δύο ηγετών. «Μοιραζόμαστε βαθύτατους πολιτικούς ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς που ενώνονται από κοινές προκλήσεις σε ένα κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας» προσέθεσε.

Επισήμανε την ανάγκη για συχνότερη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, γεγονός που αποτυπώνεται και από το πλήθος των συμφωνιών που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του ΑΣΣ και τόνισε τη βούληση των δύο πλευρών να διευρυνθεί μας η τη συνεργασία σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η κοινή δήλωση που υπογράψαμε αποτυπώνει τη στρατηγική συνεργασία. Θέλουμε να τριπλασιάσουμε τη συνεργασία των δύο χωρών μας στην ηλεκτρική διασύνδεση» σημείωσε ο πρωθυπουργός

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική -όπως τη χαρακτήρισε- συμφωνία ανάμεσα στην ιταλική εταιρεία κρατικών σιδηροδρόμων, την οποία όπως είπε «δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε χωρίς την προσωπική στήριξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού και την ευχαριστώ προσωπικά». Ειδικότερα σημείωσε πως πρόκειται για επανεκκίνηση της σχέσης, η οποία «δοκιμάστηκε υπό το φως της τραγωδίας των Τεμπών» και με την οποία η Ελλάδα καλείται να επενδύσει πάνω από 400 εκατ. στην αναβάθμιση του δικτύου και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας και η ιταλική 360 εκατ. ευρώ για νέα τρένα και αμαξοστάσια.

Περαιτέρω, ανέφερε πως οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν για τις οικονομικές σχέσεις και το διμερές εμπόριο. «Μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα, να προσελκύσουμε περισσότερες ιταλικές επενδύσεις» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, είπε πως μιλήσανε για τη Συρία και τη Λιβύη, επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα στο Μεταναστευτικό βρήκε τον πιο δυνατό της σύμμαχο» και εξήγησε: «Πλέον δεν μιλάμε για εσωτερική ανακατανομή προσφύγων αλλά για προστασία των συνόρων μας και την καταπολέμηση των κυκλωμάτων των διακινητών, να ενισχύσουμε τις πολιτικές των επιστροφών και να αναδιατάξουμε την πολιτική υποδοχής νόμιμων μεταναστών».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «υποστηρίζουμε άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών».

Επίσης, ανέφερε πως συμφωνήσανε πως πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα και η ελληνοϊταλική αμυντική συνεργασία, λέγοντας ότι «σε αυτόν τον τομέα μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα».

«Τέλος, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η συνεργασίας μας με τις ΗΠΑ είναι αναγκαία και απαραίτητα για να φθάσουμε σε μία εμπορική συμφωνία αμοιβαία και επωφελή. Πρέπει να αποφύγουμε έναν εμπορικό πόλεμο, πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να κρατήσουμε τη Δύση ενωμένη έναντι των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας» προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Τι περιλαμβάνουν οι συμφωνίες για την ενέργεια και την επένδυση στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Ειδικότερα, κατά το 2ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας, που συνεδρίασε σήμερα στη Ρώμη, οριστικοποιήθηκαν συμφωνίες στα πεδία της ενέργειας και των επενδύσεων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

1. Υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του διαχειριστή δικτύου της Ιταλίας TERNA για την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να τριπλασιαστεί η υφιστάμενη δυνατότητα, από 500 MW σε 1.500 MW.

Καθώς η Ελλάδα αυξάνει την εγκατεστημένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ, ειδικά μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, αναβαθμίζει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος και πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Πέρυσι η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά μετά το 2000. Η Ιταλία, από την πλευρά της, εισάγει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, άρα πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Το έργο ευθυγραμμίζεται επίσης με τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην κατασκευή διακρατικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες τιμολογιακές στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί ο καλύτερος εφοδιασμός, μειώνοντας τον κίνδυνο μπλακ-άουτ, σαν αυτό που συνέβη πριν λίγες εβδομάδες στην Ισπανία.

2. Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato, στον οποίο ανήκει η Hellenic Train, για την αναβάθμιση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Με δεδομένη τη σειρά επενδύσεων του ελληνικού κράτους για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των σιδηροδρόμων, ο ιταλικός όμιλος δεσμεύτηκε να προβεί σε επενδύσεις ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ για:

Την αγορά συνολικά 23 τρένων, οκτώ υπεραστικών ταχείας κυκλοφορίας και 15 προαστιακού τύπου

Τη διαμόρφωση σύγχρονων αμαξοστασίων ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια συντήρηση των αμαξοστοιχιών

Οι δεσμεύσεις του ομίλου Ferrovie dello Stato θα αποτυπωθούν ξεκάθαρα στη νέα αναθεωρημένη σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη Hellenic Train, με ρήτρες για τα χρονοδιαγράμματα.

Τα δύο παραπάνω Μνημόνια περιλαμβάνονται στις συνολικά 12+2 συμφωνίες και MoUs’ τα οποία υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 2ου ΑΣΣ Ελλάδας - Ιταλίας και που περιγράφονται αναλυτικά στην Κοινή Διακήρυξη των δύο ηγετών.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας για τα νέα τρένα

Στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, και παρουσία των Πρωθυπουργών Μελόνι και Μητσοτάκη, υπογράφηκε σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών και του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato, στον οποίο ανήκει η Hellenic Train, για την αναβάθμιση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Ο ιταλικός όμιλος δεσμεύθηκε να προβεί σε επενδύσεις ύψους 360 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά συνολικά 23 τρένων, 8 υπεραστικών ταχείας κυκλοφορίας και 15 προαστιακού τύπου, αλλά σύγχρονων αμαξοστασίων ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια συντήρησή τους.

Η διεκδίκηση του Έλληνα Πρωθυπουργού έγινε αποδεκτή μετά από ισχυρές πιέσεις αλλά και μια σειρά από ενέργειες που πραγματοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έπεισαν τους Ιταλούς. Συγκεκριμένα, η υπογραφή των συμβάσεων για την αποκατάσταση της γραμμής στη Θεσσαλία, η υπογειοποίηση των Σεπολίων, η εγκατάσταση του ETCS, οι νέες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει το νομοσχέδιο, όπως το Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού τρένων, αλλά και τα μέτρα αποτροπής των δολιοφθορών στο δίκτυο, αποτέλεσαν εχέγγυα αξιοπιστίας για να υπογραφεί η συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας.

Οι δεσμεύσεις του Ιταλικού κολοσσού, Ferrovie dello Stato, θα αποτυπωθούν ξεκάθαρα στη νέα αναθεωρημένη σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Hellenic Train με ρήτρες για τα χρονοδιαγράμματα. Το ίδιο θα συμβεί και με τις υποχρεώσεις του ΟΣΕ για τα έργα που οφείλει να εκτελέσει με ταχείς ρυθμούς.

Οι δύο Πρωθυπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την συμφωνία, μιλώντας για αποφασιστική επανεκκίνηση τόσο των συμβατικών, όσο και των ουσιαστικών σχέσεων των δυο κρατών για τα θέματα του σιδηροδρόμου.

Η συμφωνία η οποία έκλεισε την περασμένη Πέμπτη στη συνάντηση μεταξύ του αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι και του Έλληνα αναπληρωτή υπουργού υποδομών & μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υπεγράφη και τυπικά σήμερα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello Stato, Stafano Donarruma στη Ρώμη ενωπίων των δύο Πρωθυπουργών.

