Οι γεωπολιτικές «ανησυχίες» του Ερντογάν και η αναβίωση του σχήματος «3+1»

Η «νηνεμία» στα ελληνοτουρκικά δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Τα πεδία με τους γείτονες που είναι ανοιχτά είναι πολλά. Πρώτο και πιο ενδιαφέρον, σε επικοινωνιακό επίπεδο, το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα για τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας που εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθεί.

Η ατζέντα πλούσια με τα μεγάλα θέματα της διευθέτησης των θαλασσίων ζωνών να μην «αγγίζονται». Δεν αποκλείεται, άλλωστε ο Ταγίπ Ερντογάν να διανύει μια περίοδο που η Ελλάδα δεν είναι η προτεραιότητά του στη γεωπολιτική «σκακιέρα».

Δεν κρύβει πως θέλει να είναι ο απόλυτος διαμεσολαβητής στο Ουκρανικό σπεύδοντας να φιλοξενήσει τις συνομιλίες, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτοδιάλυση του PKK και ειρήνη με τους Κούρδους, καθώς και στη Συρία. Ενδεχομένως σε αυτές τις μετατοπίσεις είναι ανάγκη να απαντήσει η Ευρώπη με μια νέα στρατηγική ασφάλειας. Και σε αυτό το σημείο, όμως η Τουρκία δηλώνει παρούσα.

Στη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών υποθέσεων στις Βρυξέλλες για το πρόγραμμα «SAFE», που ανοίγει τη πόρτα τρίτων χωρών στους εξοπλισμούς, όπως ήταν φυσιολογικό στην Άγκυρα υπήρξαν «πλατιά χαμόγελα». Τόσο η ελληνική πλευρά όσο και η κυπριακή είχαν εκφράσει από την πρώτη στιγμή τις ενστάσεις τους. Ο Τόμας Ρενιέ – εκπρόσωπος τύπου της Ε.Ε. δήλωσε πως «το άρθρο 16 είναι σαφές. Η συμμετοχή μιας τρίτης χώρας μπορεί να αποκλειστεί, αν η εν λόγω τρίτη χώρα θέτει άμεση απειλή στην άμυνα ή την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους της ΕΕ ή σε ολόκληρη την ΕΕ».

Η διπλωματική μάχη που θα δοθεί από εδώ και πέρα θα σκληρή, καθώς η σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία απαιτεί ομοφωνία. Η αφαίρεση του casus belli από το τραπέζι ήταν η απάντηση της Αθήνας. Αποτελεί το μόνιμο εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια επανεκκίνησης ειλικρινούς διαλόγου.

Παρά το γεγονός πως ο Ερντογάν έχει στρέψει το βλέμμα του σε άλλες «θάλασσες» η πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και στη συνέχεια με το Ισραήλ είναι το άλλο μείζον ζήτημα που ανεβάζει το «θερμόμετρο» στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο και η σκέψη ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου εκνευρίζει την Άγκυρα. Για την επιστροφή στις υποθαλάσσιες έρευνες θα επιχειρηθεί να υπάρξει μια διερεύνηση των προθέσεων, με την ελληνική κυβέρνηση να έχει ξεκαθαρίσει πως το έργο θα πραγματοποιηθεί.

Στην «εξίσωση» υπάρχουν και τα F-35 τα οποία οι Τούρκοι ευελπιστούν πως τελικά θα τα πάρουν επί ημερών διακυβέρνησης Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα πως σύντομα οι εξοπλιστικές κυρώσεις των ΗΠΑ προς την Τουρκία θα αρθούν. Αναζητείται η «φόρμουλα» μέσω της οποίας θα ξεπεραστούν οι κυρώσεις CAATSA; Οι αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ εξακολουθούν να υπάρχουν στο τραπέζι, Το άλλο «αγκάθι» για την Άγκυρα, σε σχέση με την Ουάσιγκτον, είναι το πρόγραμμα με τα F-16 που δεν έτρεξε επειδή η Τουρκία έστρεψε το βλέμμα της προς τα Eurofighter.

Όλη αυτή η κινητικότητα των γειτόνων έχουν θέσει σε εγρήγορση Αθήνα και Λευκωσία. Μια άμεση απάντηση είναι η αναβίωση της συνεργασίας 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Η επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο ήταν η αρχή. Το σχήμα είχε εδραιωθεί το 2019 στο Ισραήλ. Είναι μια στρατηγική κίνηση που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

