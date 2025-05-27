Στις 11.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον μετασχηματισμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της απορρόφησής του από την Α.Α.Δ.Ε.,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, ερανιστικών νομοσχεδίων τους,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την έγκριση του απολογισμού του δανειακού και διαχειριστικού προγράμματος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έτους 2024,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης,

-Εισήγηση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.