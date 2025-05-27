ΟΗΕ: Στόχος της Ολγκίν να επιτευχθούν αποτελέσματα στο Κυπριακό έως το τέλος Ιουλίου

Στις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, στην Κύπρο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

"H Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν, βρίσκεται στην Κύπρο, όπου θα παραμείνει έως τις 31 Μαΐου. Το Σάββατο είχε συνάντηση με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ χθες συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ" ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

"Η κ. Ολγκίν δήλωσε ότι και στις δύο συναντήσεις άκουσε τις ανησυχίες των ηγετών και εξέτασε την ομάδα πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν από τα μέρη κατά τις τελευταίες συναντήσεις στη Γενεύη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο. Η Προσωπική Απεσταλμένη ανέφερε ότι στόχος είναι να συνεργαστεί με τα μέρη ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα ως το τέλος Ιουλίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα" πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα η κ. Ολγκίν κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, θα συναντήσει και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το Κυπριακό, ενώ στη συνέχεια θα έχει επαφές με τις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

