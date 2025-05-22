Η θητεία της Ελλάδας ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμπίπτει με μία από τις πιο περίπλοκες γεωπολιτικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.

«Είναι δύσκολη εποχή να είσαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας», σημείωσε η πηγή στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξηγώντας ότι η Ελλάδα είναι «θύμα της επιτυχίας της να έχει πολύ καλές σχέσεις και να συνομιλεί με όλους».

Για τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς

Η Ελλάδα έχει κινητοποιηθεί σε «πολλά επίπεδα» για την παροχή επείγουσας βοήθειας μεγάλης κλίμακας, ενώ η «πρώτη προτεραιότητα είναι η άμεση διακοπή των εχθροπραξιών».

Αναφορικά με τη συζήτηση στην ΕΕ για αναστολή σχέσεων με το Ισραήλ, η διπλωματική πηγή υπογράμμισε ότι «αυτή τη στιγμή η διάρρηξη των σχέσεων δεν θα ωφελήσει» το σχέδιο ειρήνευσης. «Τώρα είναι η ώρα να χτίζουμε γέφυρες», ανέφερε, ενώ διαβεβαίωσε πως «η λογοδοσία θα υπάρξει στην ώρα της και θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο».

Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες, όπως η υποδοχή τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα. «Ημασταν από τις πρώτες χώρες που πήραμε την πρωτοβουλία», σημείωσε η ίδια πηγή.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ελλάδα υποστηρίζει την Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ότι «είχαμε έναν επιτιθέμενο και έναν αμυνόμενο» και «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Ωστόσο, η πηγή δεν εμφανίστηκε αισιόδοξη για το ενδεχόμενο διαρκούς ειρήνης. Μια «βραχεία κατάπαυση πυρός» μπορεί να είναι εφικτή, αλλά «δεν είμαι αισιόδοξος για διαρκή ειρήνη». «Δεν βλέπω διάθεση διαβούλευσης» τόνισε.

Για την Τουρκία

Η διπλωματική πηγή τόνισε τη σημασία διατήρησης του διαλόγου και επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης ενός modus vivendi: «Η καθημερινή ένταση των προηγούμενων ετών, η εχθρική ρητορική και οι εξοπλιστικοί ανταγωνισμοί θα ήταν καταστροφικοί αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα επιδιώκει ήρεμα νερά, χωρίς καμία παραχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας».

Αναμένονται νέες συναντήσεις για τη θετική ατζέντα, καθώς και Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας τους επόμενους μήνες.

Σε σχέση με τους εξοπλισμούς από ΗΠΑ και Γερμανία προς την Τουρκία, ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε, αλλά μπορούμε να υπογραμμίσουμε τις συνέπειες και τους όρους». Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε, «η Ελλάδα δεν θεωρείται φτωχή, έχουμε πολύ ισχυρά ερείσματα».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

«Η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει - και όχι σε αργό χρόνο. Το θεμελιώδες, κατά την άποψη μου, είναι να γίνει με όρους οι οποίοι δεν θα κλονίσουν ούτε τη δική μας ασφάλεια ούτε τη διεθνή περιφερειακή ασφάλεια» πρόσθεσε η διπλωματική πηγή.

Για Κυπριακό

Για το Κυπριακό, η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι ο Γεν. Γραμματέας το έχει θέσει ως «βασική του προτεραιότητα» και επανατοποθέτησε την Μαρία Άνχελα Ολγκίν ως προσωπική του απεσταλμένη επειδή γνωρίζει καλά το θέμα. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε πολύ καλή συνεργασία με την κ. Ολγκίν.

Για τη Θαλάσσια Ασφάλεια

Η πρωτοβουλία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη θαλάσσια ασφάλεια χαρακτηρίστηκε μεγάλη επιτυχία. «Συμμετείχαν 80 κράτη - ένας πολύ ψηλός αριθμός», σημείωσε η πηγή. Η θαλάσσια ασφάλεια είναι «στην απόλυτη αιχμή», καθώς συνδέεται με πολεμικές εντάσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα, την κλιματική κρίση και την κυβερνοασφάλεια.

Η Ελλάδα, με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, «έχει κρίσιμο ρόλο και αυτό αναγνωρίζεται από όλους» πρόσθεσε.

Συρία

Για τη Συρία, η πηγή ανέφερε ότι «πρέπει να βοηθήσουμε τη Συρία να σταθεί στα πόδια της». Η ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε «αναστρέψιμη και υπό όρους άρση κυρώσεων».

Η χώρα μας, ανέφερε, βρίσκεται σε επαφή με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία για την πρώτη φάση χρηματοδότησης της ανασυγκρότησης. «Υπάρχουν επίσης ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση στη Συρία και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα», υπογράμμισε η διπλωματική πηγή. Και πρόσθεσε: «Συντονιζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι μόλις αρθούν οι εμπορικές κυρώσεις, κυρίως οι τραπεζικές».

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια ανώτατη διπλωματική πηγή, είναι «από τις ελάχιστες χώρες χωρίς ανοιχτά μέτωπα και με τη δυνατότητα να συνομιλεί με όλους».

Η προσέγγιση της Ελλάδας επικεντρώνεται στην ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο σε μια επικίνδυνη παγκόσμια συγκυρία. «Εκείνο που μας ενδιαφέρει», κατέληξε η πηγή, «είναι σε δύσκολους καιρούς το ρίσκο για την πατρίδα μας να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

