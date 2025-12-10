Οι διαμαρτυρίες των αγροτών και τα όρια των κινητοποιήσεων

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ανέκαθεν αποτελούσαν «βούτυρο στο ψωμί» της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Ειδικά όταν πραγματοποιούνται σε περιόδους που η ακρίβεια αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, άλλωστε η οικονομία αναμένεται να βρίσκεται στο προσκήνιο. Εν όψει της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, που ξεκινά την Παρασκευή, η πλειοψηφία με τη μειοψηφία για πέντε ημέρες θα «κονταροχτυπηθούν» με την κορύφωση να έρχεται την Τρίτη το απόγευμα που τον λόγο θα πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Το αγροτικό ζήτημα και τα αιτήματα των επαγγελματιών που έχουν βρεθεί στα μπλόκα θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση.

Οι επικεφαλής των κομμάτων της μειοψηφίας παγίως τάσσονται υπέρ των κινητοποιήσεων, ισορροπώντας πάνω σε ένα λεπτό «τεντωμένο σχοινί». Δεν θα πρέπει να απογοητεύσουν όσους διαμαρτύρονται, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να υποστηρίξουν ακραία φαινόμενα όπως αυτά που έγιναν στην Κρήτη. Το αναποδογύρισμα περιπολικού, οι εθνικές οδοί που μετατρέπονται σε πεδία μαχών, οι συγκρούσεις με τα ΜΑΤ σώμα με σώμα και οι αποκλεισμοί αεροδρομίων είναι απαγορευτικό να αποτελούν μέρος των διαδηλώσεων. Και η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν η φυσιολογική εξέλιξη.

Η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού και των επαγγελματιών που βρίσκονται στις εθνικές οδούς είναι δύσκολο να αποφευχθεί από τη στιγμή που κλείνουν οι δρόμοι, αλλά είναι η «κόκκινη γραμμή» που απαγορεύεται να ξεπεραστεί. Η αλήθεια είναι, βέβαια πως οι αγρότες για την κάθε κυβέρνηση είναι «αόρατοι» αν δεν βγουν στους δρόμους. Οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρίσκονται στο πλευρό τους, τους επισκέπτονται και στηρίζουν τα αιτήματα που έχουν. Χθες στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με τη λογική πως τα πνεύματα πρέπει να ηρεμήσουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα, που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις». Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον Παύλο Μαρινάκη δείχνοντας πως η σύγκρουση από εδώ και πέρα θα είναι σφοδρή: «Εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ.Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;».

Ανέκαθεν η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αφορούσε την «υπόγεια ενθάρρυνση» ακόμα και χωρίς σκοπιμότητα ακραίων περιστατικών. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο επικεντρώνεται το «debate» μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων και στις φετινές κινητοποιήσεις. Τα πράγματα φέτος είναι ακόμα πιο περίπλοκα λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή που είναι σε εξέλιξη. Για τους αγρότες όσα έχουν συμβεί στον Οργανισμό είναι η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και αυτός είναι ο λόγος που οι κινητοποιήσεις έχουν πιο εκτεταμένη μορφή και είναι περισσότερο δυναμικές. Η στέρηση πόρων από τους πραγματικούς δικαιούχους έχει προκαλέσει μεγάλο θυμό.

Το «κλειδί» της αποκλιμάκωσης το έχει στα χέρια της η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για παροχές και ποιος στη συνέχεια θα ρίξει περισσότερο «νερό στο κρασί του». Η συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί προκειμένου το Μαξίμου να αναπτύξει τους σχεδιασμούς του για τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί το κόστος της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα. Το ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο αναμένεται να «πρωταγωνιστήσουν» και εκεί έχει στραμμένο το βλέμμα του ο αγροτικός κόσμος.

