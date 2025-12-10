Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τους αγρότες και επιτίθεται στην κυβέρνηση

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων συνοδεία βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα στήριξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον αγώνα των αγροτών. O αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι ο "δίκαιος αγώνας" δεν πρέπει να αμαυρωθεί από μεμονωμένα περιστατικά βίας, ενώ συνομίλησε για αρκετή ώρα με αγρότες και κτηνοτρόφους και επιτέθηκε στην Κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για «βολεμένους», επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύσουν στον διχασμό», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τα μπλόκα.

Λίγη ώρα μετά από τα Τρίκαλα ο Νίκος Ανδρουλάκης σταχυολόγησε τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ:

«Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αναθεωρηθεί. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι διοικήσεις πρέπει να επιλέγονται με διεθνή διαγωνισμό και μάλιστα με πενταετή θητεία ώστε να μην είναι ρουσφετομάγαζο του εκάστοτε πρωθυπουργού και του περιβάλλοντός του. Προτείνουμε οι παραγωγοί να παίρνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών καθώς και την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου για να το παίρνετε αφορολόγητο από την αντλία. Προτείνουμε επίσης να υπάρχει πλαφόν σε κάποιους συντελεστές του κόστους παραγωγής, δηλαδή να βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένας μέσος όρος στη δυνατότητα αύξησης στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα, ως απάντηση στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων.

«Εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει αυτομάτως την απάντηση», σημείωσε Παύλος Μαρινάκης, με το ΠΑΣΟΚ να του απαντά ότι «μάλλον ζει σε εικονική πραγματικότητα» και να τονίζει ότι «Για την κυβέρνηση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήταν αόρατοι επί επτά χρόνια και ξαφνικά τους θυμήθηκε, μόλις βγήκαν στους δρόμους».

Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ που ήδη έχει μια δυναμική στην Περιφέρεια επενδύει στη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ένα κοινό στο οποίο έχει ερείσματα και παραδοσιακές βάσεις.

