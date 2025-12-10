Όλο και πιο σύνθετο το μέτωπο των κινητοποιήσεων

Της Δώρας Αντωνίου

Όλο και πιο περίπλοκη γίνεται η εξίσωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την κυβέρνηση να καλείται σχεδόν καθημερινά να διαχειριστεί ένα διαφορετικό τοπίο με νέα δεδομένα. Είναι, πλέον, κοινή η παραδοχή μεταξύ κυβερνητικών στελεχών ότι δυσκολεύει η αντιμετώπιση των αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται στα μπλόκα. Μέχρι στιγμής, οι προτροπές για συντεταγμένο διάλογο δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Παράλληλα, φαίνεται ότι, για την ώρα τουλάχιστον, οι κινητοποιήσεις των αγροτών βρίσκουν υποστήριξη ευρύτερα στις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο, καθώς στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται ένα κλίμα υποστηρικτικό. Η τελευταία παράμετρος που μπήκε χθες σε αυτή την -ούτως ή άλλως- απαιτητική στη διαχείρισή της κατάσταση, είναι η ανακοίνωση έξι βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, που διαμαρτύρονται για τον τρόπο που έγινε η καταβολή των ενισχύσεων του Μέτρου 23 και καταγγέλλουν αποκλεισμό δικαιούχων.

Είναι δεδομένο ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. που εκλέγονται στην περιφέρεια και δη σε περιοχές όπου εκδηλώνονται κινητοποιήσεις, υφίστανται μεγάλη πίεση από την εκλογική βάση. Σε αυτούς φτάνουν πρώτα από όλους τα μηνύματα δυσαρέσκειας και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εδώ και καιρό είχαν εκδηλώσει την ανησυχία τους ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές θα οδηγήσουν σε κρίση και σύγκρουση, καθώς εισέπρατταν το κλίμα που διαμορφωνόταν στις τάξεις των αγροτών.

Η χθεσινή κίνηση των έξι βουλευτών δείχνει ότι η πίεση που υφίστανται είναι πλέον πολύ μεγάλη και επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να δείξουν ότι οι ίδιοι ενδιαφέρονται και δημοσίως μεταφέρουν το πρόβλημα προς τους αρμόδιους. Την ανακοίνωση υπογράφουν οι υπογράφουν οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Ιωάννης Γιώργος. Σίγουρα η πρωτοβουλία τους επέτεινε τον προβληματισμό που επικρατεί στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι η εικόνα από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων όχι μόνο δεν εμφανίζει ενδείξεις κάμψης και υποχώρησης, αλλά αντίθετα ενισχύεται με νέα δεδομένα που καθιστούν το θέμα όλο και πιο περίπλοκο.

Πάντως, στους έξι βουλευτές έσπευσε να απαντήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις δεσμεύθηκαν, θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Στη μεγάλη εικόνα, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχει καμιά διάθεση για συγκρουσιακή τακτική έναντι των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα. Ωστόσο, όσοι είχαν επενδύσει στην κόπωση των αγροτών μετά τις πρώτες μέρες των κινητοποιήσεων και στον κατευνασμό τους από την εξέλιξη των πληρωμών που έχουν αρχίσει, συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς. Αντίθετα, δείχνουν να δικαιώνονται εκείνοι που προέβλεπαν ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος και προσπάθεια για να φύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους. Το στοιχείο που προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό είναι ότι δεν φαίνεται να πείθονται οι αγρότες να προσέλθουν συνεταγμένα σε διάλογο ούτε από τις πληροφορίες που διοχετεύονται όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει σε κάποιες συγκεκριμένες πρόσθετες παροχές ή διευκολύνσεις.

Πηγή: skai.gr

