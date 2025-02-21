Οδ. Κωνσταντινόπουλος: «Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη» - Σε διαφορετική γραμμή από Ανδρουλάκη - Αναταραχή στην Χ.Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

O βουλευτής Αρκαδίας εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ σε διαφορετική γραμμή από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της δικαιοσύνης, και για ακόμη μια φορά δημιουργήθηκε αναταραχή στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Έχω απαντήσει πριν γίνουν όλα αυτά και πριν ο πρόεδρος μας πει αυτά που είπε ήδη αυτή την ερώτηση πριν από ένα μήνα σε τηλεοπτική εκπομπή στην κ. Μαυραγάνη. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Επίορκοι υπάρχουν σε πολλούς χώρους. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να δικάζει ούτε με βάση τις δημοσκοπήσεις, ούτε με βάση τις διαδηλώσεις. Πρέπει να δικάζει ανεξαρτήτως, με βάση τα στοιχεία και πρέπει να έχει την προσοχή της να απαντά σε αυτά που 'βγαίνουν' προς τα έξω».

Στο ερώτημα αν η κ. Αδειλίνη έπραξε σωστά με τη δημόσια τοποθέτηση της, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε θετικά.

«Κατά τη γνώμη μου απολύτως σωστά, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από διαφάνεια και ενημέρωση, όταν υπάρχουν καθαρά γεγονότα δεν πρέπει να τα συνδέουμε. Σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη, ώστε να μην επιτρέπει να γίνονται συνωμοσιολογίες. Αν δεν συνδέονται τα γεγονότα, δεν πρέπει να τα συνδέουμε» σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

