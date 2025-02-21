Με το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, Χ. Σεβαστίδης, σημείωσε, υποδεχόμενος τον κ. Ανδρουλάκη, ότι είναι η πρώτη φορά που αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντάται με την Ε.Δ.Ε.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε σε δηλώσεις του: «Οι πολίτες ζητούν ισχυρό κράτος δικαίου, όπου η δικαιοσύνη θα λειτουργεί πραγματικά ανεξάρτητα και οι λειτουργοί της θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εμπόδια. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι μετά τη συνάντησή μας με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, έχουμε στα χέρια μας προτάσεις και θέσεις κρίσιμες προς αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Να μην είναι στο χέρι του εκάστοτε Πρωθυπουργού και στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά να γίνεται μέσα από έναν τρόπο που θα ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία στη λειτουργία της».

«Και, δεύτερο σημείο επίσης πολύ κρίσιμο, είναι ότι συμφωνήσαμε στο ότι για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών λειτουργών, δεν θα μπορούν να πάρουν κανένα δημόσιο αξίωμα. Εμείς ανοίγουμε τον διάλογο με όλους τους φορείς διότι πιστεύουμε ότι είναι στοίχημα να υπάρξει ξανά εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς», κατέληξε.

