ΝΔ: Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας πτοούν και δεν μας εκφοβίζουν

Με ανακοίνωσή της η ΝΔ καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στο γραφείο του βουλευτή Ηρακλείου, Μάξιμου Σενετάκη και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

«Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν μας πτοούν και δεν μας εκφοβίζουν. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται» τονίζει το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

