Ο Χριστοδουλίδης κατήγγειλε τη διγλωσσία Ερντογάν

Να διασυνδέσει το Κυπριακό με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή επιχείρησε ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Παραλληλίζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ν. Χριστοδουλίδης κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερτογάν για διγλωσσία, καλώντας τον να τερματίσει την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου για λύση του Κυπριακό. «Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα, που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά» είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, περιγράφοντας τις τουρκικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο.



Σε σχέση με τη Γάζα ο Κύπριος Πρόεδρος προέταξε την ανάγκη άμεσου τερματισμού του πολέμου και τόνισε την κυπριακή θέση περί λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα μέλλον, όπου το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα συνυπάρχουν δίπλα-δίπλα σε συνθήκες διαρκούς ασφάλειας και ειρήνης. Και πρέπει να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι η Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν έχει θέση σε ένα τέτοιο μέλλον», ανέφερε στην ομίλία του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Βλέπουν Γκουτέρες ενόψει τριμερούς

Οι ενέργειες του Κύπριου Πρόεδρου για το Κυπριακό θα συνεχιστούν σήμερα καθώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Εκτιμάται ότι η συνάντηση θα έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της τριμερούς συνάντησης του Γενικού Γραμματέα με τους Χριστοδουλίδη-Τατάρ το Σάββατο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής συνέλευσης.



Ο Ερσίν Τατάρ μεταβαίνει αύριο στη Νέα Υόρκη για να συναντηθεί επίσης με τον Αντόνιο Γκουτέρες ενόψει της τριμερούς του Σαββάτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επικείμενη τριμερής ενδέχεται να είναι η τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη-Τατάρ αφού στις 19 Οκτωβρίου στην τουρκοκυπριακή κοινότητα πραγματοποιούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Πηγή: Deutsche Welle

