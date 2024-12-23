Ο Τριντό εγκαταλείπεται από το κόμμα του εν μέσω πολιτικής κρίσης

Μπλεγμένος σε σοβαρή πολιτική κρίση, ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στο ίδιο του το Φιλελεύθερο Κόμμα, όπου οι αποσκιρτήσεις πολλαπλασιάζονται, ανέφεραν χθες Κυριακή καναδικά ΜΜΕ, ενώ οι ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν το αργότερο τον Οκτώβριο του 2025.

Ο κ. Τριντό υπέστη σειρά πληγμάτων μετά την απροσδόκητη παραίτηση στα μέσα του μήνα της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, με φόντο τις διαφωνίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο εμπορικός πόλεμος που αποκτά πλέον ολοένα πιο σαφές περίγραμμα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει την 20ή Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει πρόθεση να προχωρήσει στην επιβολή δασμού 25% στα προϊόντα που εξάγει ο Καναδάς στη χώρα του· κι η Κρίστια Φρίλαντ, που ήταν επίσης υπουργός Οικονομικών, βρόντηξε την πόρτα, εξαιτίας των διαφωνιών της με τον πρωθυπουργό Τριντό για το ζήτημα.

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Τσάντρα Άρια δήλωσε χθες στο δημόσιο καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC πως ο ίδιος και δεκάδες συνάδελφοί του θέλουν πλέον την αποχώρηση του πρωθυπουργού, καθώς η παράταξη πλέον μειοψηφεί στο κοινοβούλιο.

Καναδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως πάνω από 50 από τους 75 βουλευτές των Φιλελευθέρων από το Οντάριο —την πολιτεία της καναδικής πρωτεύουσας, της Οτάβας, και του Τορόντο— απέσυραν το Σάββατο την υποστήριξή τους στον κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για να εξεταστεί το μέλλον του.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες αυτές του Τύπου, ο κ. Άρια απάντησε πως «η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρεί πως είναι καιρός ο πρωθυπουργός να αποσυρθεί».

«Θα βρεθούμε σε αδύνατη κατάσταση αν παραμείνει», έκρινε εξάλλου βουλευτής του Κεμπέκ, ο Άντονι Χάουσφαδερ, μιλώντας επίσης στο CBC.

Ο Τζάστιν Τριντό, στην εξουσία τα τελευταία εννιά χρόνια, προχώρησε από την πλευρά του την Παρασκευή σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, αλλάζοντας τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν περίπου το ένα τρίτο των θώκων του σχήματός του, χωρίς να αναφερθεί στις εσωκομματικές εντάσεις.

Έχει ωστόσο αρχίσει να εξετάζει ξανά το μέλλον του, παρότι είχε αναγγείλει πως θα ήταν εκ νέου υποψήφιος στις ομοσπονδιακές εκλογές, που θα διεξαχθούν το αργότερο τον Οκτώβριο.

Ο Τζάγκμιτ Σιγκ, επικεφαλής του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος (NPD), άλλοτε σύμμαχος του κ. Τριντό, ξεκαθάρισε πως πλέον δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση.

Με αυτό το δυσοίωνο φόντο ο καναδός πρωθυπουργός, που οδήγησε την παράταξή του σε δυο εκλογικές νίκες το 2019 και το 2021, βρίσκεται 20 μονάδες πίσω από τον συντηρητικό αντίπαλό του Πιερ Πουαλιέβρ, με βάση πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Πουαλιέβρ από την πλευρά του δεν κρύβει πως θέλει πριν από το τέλος της χρονιάς ψηφοφορία επί πρότασης μορφής ώστε να πυροδοτηθεί η προκήρυξη πρόωρων εκλογών, παρότι το κοινοβούλιο δεν αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου παρά την 27η Ιανουαρίου.

