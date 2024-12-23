Της Δώρας Αντωνίου

Τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και τις κυβερνητικές προτεραιότητες για το 2025 αναμένεται να αναπτύξει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Πρόκειται για το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του τρέχοντος έτους και όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να γίνει μια σύντομη αξιολόγηση και απολογισμός για τη χρονιά που ολοκληρώνεται και τον ρυθμό με τον οποίο υλοποιήθηκαν όσα είχαν προγραμματιστεί, ενώ η συνεδρίαση θα έχει κατά κύριο λόγο εμπροσθοβαρή χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα τεθεί ο κυβερνητικός «οδικός χάρτης» για το 2025.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το πολιτικό πλαίσιο με βάση το οποίο η κυβέρνηση θα κινηθεί, ενώ ο υπουργός Επικρατείας, Ακης Σκέρτσος, θα παρουσιάσει προς έγκριση το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2025.

Το σχέδιο, που διαμορφώθηκε αφού ολοκληρώθηκαν τον περασμένο μήνα τα Ετήσια Σχέδια των υπουργείων και ενοποιήθηκαν οι δράσεις που προτεραιοποιούνται, αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο έτος, ενώ σε αυτό έχει ενσωματωθεί ο προγραμματισμός για την υλοποίηση 45 μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σε αυτό περιλαμβάνονται:

- 172 επενδύσεις, εκ των οποίων οι 38 είναι νέες

- 151 μεταρρυθμίσεις, αρκετές από τις οποίες αποτελούν δεσμεύσεις στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο που συμφωνήθηκε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

- Οι 46 από αυτές είναι νέες

- Νέοι οριζόντιοι στόχοι, όπως η Εθνική Στρατηγική για τα ΑμεΑ, η καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η κυβερνοασφάλεια, οι πολιτικές ισότητας με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, των νέων και των ατόμων με αναπηρία.

Στα πεδία της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής, οι προτεραιότητες αφορούν την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, την ανάπτυξη πολιτικών για τη στέγη με τη στήριξη ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια, σε συνδυασμό με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό.

Πέραν του κυβερνητικού "οδικού χάρτη" για το 2025, στο σημερινό υπουργικό αναμένεται με ενδιαφέρον η παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει οι ενστάσεις και οι διαφωνίες που είχαν εκφραστεί από αυτοδιοικητικούς φορείς, έπειτα από ορισμένες τροποποιήσεις που επήλθαν.

Οι υπουργοί Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, θα τοποθετηθούν για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων ανά υπηρεσία για την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο υφυπουργός, Γιάννης Κεφαλογιάννης, θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εισηγήσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους θα γίνουν από τους υπουργούς Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

