Του Γιάννη Ανυφαντή

Με τη λιτή πλην περιεκτική σε νόημα έκφραση «άστα, ας πούμε κάτι ευχάριστο», σχολίασε ο Αλέξη Τσίπρα τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες έξω από την αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή. «Διαισθανόμαστε ότι πρέπει να επιστρέψετε», του είπαν οι δημοσιογράφοι, με τον πρώην πρωθυπουργό να λέει «εδώ είμαι, δεν έφυγα».

Στο διάλογο του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τη σημερινή εικόνα της Βουλής, η οποία πάντοτε – όπως είπε- ήταν σημείο αναφοράς, τονίζοντας ότι αισθάνεται πως έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο κοινοβουλευτικός διάλογος με τον κατακερματισμό με τα πολλά κόμματα. Στην ερώτηση «αν θα βοηθούσε να αυξηθεί το ποσοστό εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή, στο 5%», απάντησε ότι «δεν ξέρεις πως θα λειτουργήσει αυτό, μπορεί και να ενισχύσει κάποιες δυνάμεις».

Μιλώντας νωρίτερα στην ημερίδα «Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία» που πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης και 50 χρόνων από την ελληνική επανεπικύρωση της ΕΣΔΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε την ανάγκη να συμβάλει το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διαλεύκανση «μεγάλων υποθέσεων», όπως εκείνης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, των Τεμπών αλλά και της Πύλου, υπογραμμίζοντας πως «επιβάλλεται η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία που πρέπει να ακούει κιόλας, να κάθετε να ακούει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να μπορούμε να μιλάμε για εμβάθυνση του κράτους δικαίου και όχι για μία πάσχουσα δημοκρατία».

«Διαισθανθήκαμε ότι είστε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακούγοντας την ομιλία σας κύριε Τσίπρα», σχολίασε μετά το πέρας της ομιλίας του η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου, Δέσποινα Χατζηβασιλείου Τσοβίλη, με τον πρώην πρωθυπουργό να απαντά «απελθέτω απ'εμού το ποτήριον τούτον».

Πηγή: skai.gr

