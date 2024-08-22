«Η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί…». Θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να έθεσε ανοιχτά ο Παύλος Πολάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο τη βιωσιμότητα των κομματικών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαγραφείς (από την ΚΟ, όχι από το κόμμα) Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι «η σημερινή ηγεσία δεν μπορεί να δώσει πολιτική λύση. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή, και θα συμβάλλω σ’ αυτό».

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο Στέφανος Κασσελάκης, αφού διαμαρτυρήθηκε στα μέλη του οργάνου για τις διαρροές την ώρα της συνεδρίασης τόνισε: «δεν σηκώνω το γάντι, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ταλαιπωρηθεί άλλο».

«Οποίος θέλει να κάνει μομφή στην Κεντρική Επιτροπή» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έβαλλε και κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την υπόθεση της Αθηνάς Λινού.



«Δουλευόμαστε ψιλό γαζί και προφανώς αυτά δεν γίνονται αποδεκτά», δήλωσε ο βουλευτής Χανίων σχετικά με τον έλεγχο του Ινστιτούτου Prolepsis της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία έχει κόντρα μετά από την παρέμβασή της στη Βουλή, όταν ο κ. Πολάκης είχε επιτεθεί κατά συνεργάτιδας του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.



«Την ίδια στιγμή που εμένα με έθεσαν εκτός ΚΟ με ένα στημένο και ψεύτικο κλάμα σε μισή ώρα χωρίς να με ρωτήσουν ή να με ειδοποιήσουν, χρειάζονται -λέει- έρευνα από «ανεξάρτητο τεχνοκράτη» για να βγάλουν συμπέρασμα για αυτά που αποκαλύφθηκαν για τη Λινού. Δουλευόμαστε ψιλό γαζί μου φαίνεται και προφανώς αυτά δεν γίνονται δεκτά», ανέφερε ο κ. Πολάκης σε προηγούμενη ανάρτησή του.



Μάλιστα, ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή στήνει παιχνίδια, ή προσπαθεί να κερδίσει χρόνο εν όψει εξελίξεων ή... δεν ξέρει τι της γίνεται.

Η προηγούμενη ανάρτηση του βουλευτή:

Η νέα ανάρτηση Πολάκη:

«ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΟΥΤΕ ΞΕΧΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΓΧΩΡΩ!!

Κα Λινου: Παρτε άλλη μια μεταμεσονυχτια αναρτηση που κανει σταχτη και θρυψαλα ολα τα πρωινα σας φληναφήματα(φωτο 1) περι «νομιμοτητας»και «ηθικης» της «φιλανθρωπικης» σας δραστηριοτητας!

Φασιστικο ειναι να μην απαντας εδω και 20 ημερες ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ σε αυτα που σου καταλογιζονται και να θεωρεις πως θα τη βγαλεις καθαρη επειδη εχεις υψηλη προστασια απο ΜΜΕ και «ιερη» καλυψη….

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ:

Πότε επιτέλους θα παρέμβει η Δικαιοσύνη για τα εκατομμύρια των Απ’ Ευθείας Αναθέσεων στο ζεύγος Λινού;

Είναι εδώ και 15 μέρες, που έχει γίνει γνωστό το τι έχει συμβεί με το «Ινστιτούτο Πρόληψις», στο οποίο Πρόεδρος αρχικά ήταν η κυρία Αθηνά Λινού και εν συνεχεία ο σύζυγος της κύριος Δημήτρης Λινός. Με δυο λόγια, το Ινστιτούτο, το οποίο έχει τη νομική μορφή «Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας», είχε συνάψει από το 2015 μέχρι σήμερα διαδοχικές ετήσιες Προγραμματικές Συμβάσεις με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τροφοδοτούσε με λεγόμενα «υγιεινά γεύματα» ορισμένα σχολεία, αντί αμοιβής που έφτασε να είναι 1.000.000 ευρώ τον χρόνο. Το συνολικό ποσό για τα έτη από το 2018 και μετά ανέρχεται σε 4.400.000 ευρώ!

Δείτε τον παρακάτω Πίνακα, ο οποίος σημειώνουμε ότι αναφέρεται μόνο στη συγκεκριμένη δραστηριότητα του «Ινστιτούτου Πρόληψις» και όχι στις άλλες δοσοληψίες του με το Δημοσιο (φωτο 3)

Όμως, πίσω τις αυτές τις Προγραμματικές Συμβάσεις κρύβεται επιμελώς η πραγματικότητα. Διότι, ενώ οι Προγραμματικές Συμβάσεις θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση των διαφόρων προγραμμάτων και ακολουθούνται από Εκτελεστικές Συμβάσεις κατόπιν ανοιχτών διαγωνισμών για την επιλογή του Αναδόχου, εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο.

Ενώ, δηλαδή, οι Προγραμματικές Συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή των Αναδόχου των Δημοσίων Συμβάσεων, εδώ έχουμε σειρά Προγραμματικών Συμβάσεων όπου ορίζεται ο Ανάδοχος, δηλαδή το «Ινστιτούτο Πρόληψις» της οικογένειας Λινού, και δεν γίνεται καμία διαγωνιστική διαδικασία!

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, έχουμε σειρά Απ’ Ευθείας Αναθέσεων και όχι Προγραμματικών Συμβάσεων!

Κι επειδή, κάποιοι δεν αισθάνονται σίγουροι και θέλουν να βάλουν «εξειδικευμένους τεχνοκράτες» για να … ανακαλύψουν αυτά τα οποία όφειλαν να γνωρίζουν (αλλιώς, τι σόι κόμμα εξουσίας είναι αν δεν τα γνωρίζουν τα βασικά), ας τους «ανοίξουμε τα μάτια», μια και καλή: η ίδια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει τις Συμβάσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τις χαρακτηρίζει ως «ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»! Μάλιστα, χρησιμοποιεί και το άρθρο 118 του Νόμου των Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο αναφέρεται στις ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. Το δε «Ινστιτούτο Πρόληψις» ονομάζεται «Ανάδοχος»!

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στο τέλος του κειμένου. (φωτο 6-8)

Κι αν ακόμη είστε διστακτικοί, δεν έχετε παρά να μπείτε στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ΑΔΑΜ της Σύμβασης που φαίνεται στις φωτογραφίες. Και θα ξαναδείτε με τον πλέον επίσημο τρόπο το «ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ». Τόσο απλό είναι.

Θυμίζουμε ότι όριο για την «απ’ ευθείας ανάθεση» είναι κατ’ έτος μόλις 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 37.200 ευρώ. Ο,τιδήποτε πάνω από το όριο αυτό είναι παράνομο!

Θυμάστε τον Χειμάρα;

Δεν θα σταθώ εδώ στο πολιτικό ζήτημα που ανακύπτει, γιατί είναι προφανές. Δεν μπορεί βουλεύτρια ενός κόμματος που καταγγέλλει το καθεστώς των απ’ ευθείας αναθέσεων, όπως έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, να έχει πρωτοστατήσει η ίδια σε σειρά απ’ ευθείας αναθέσεων και μάλιστα σε στενή συνεργασία με τη διακυβέρνηση και το περιβάλλον Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα σε αυτό.

Μάλιστα, το πιο εξοργιστικό (ή και εξευτελιστικό) είναι ότι κατά τη λήψη της σχετικής Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας το 2018 (Απόφαση υπ’ αρ. 244/2018, ΑΔΑ: 6ΓΑΒ7ΛΗ-ΖΘΦ) την εισήγηση έκανε ο Θέμης Χειμάρας, ο γνωστός πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που αποκαλύψαμε το 2022 ότι ελάμβανε απ’ ευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο, ενόσω ήταν βουλευτής. Ε, αυτός ο κύριος, ο οποίος το 2018 ήταν Περιφερειακός Σύμβουλος Φθιώτιδας στην υπό τον Κώστα Μπακογιάννη διοίκηση, Εντεταλμένος για την Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Περιφερειακό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, είναι που εισηγήθηκε την «Προγραμματική Σύμβαση» με το «Ινστιτούτο Πρόληψις».

Δείτε παρακάτω το απόσπασμα από τη σελίδα 2 της Απόφασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Εισήγηση για ένα κοινωνικό ζήτημα, δεν την κάνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής μέριμνας αλλά ο εντεταλμένος για την επιχειρηματικότητα. Αλλά μάλλον εύλογα γίνεται αυτό, γιατί μάλλον για «ευφυή επιχειρηματικότητα» πρόκειται, που αξιοποιεί τη δύσκολη κοινωνική συγκυρία για να παράγει κέρδη, όπως θα δείξουμε παρακάτω.(φωτο 4)

Πόσο μη κερδοσκοπικό και διαφανές στη λειτουργία του είναι το «Ινστιτούτο Πρόληψις» ;

Στην ιστοσελίδα του, το «Ινστιτούτο Πρόληψις» έχει μία ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ». Δείτε στη σχετική φωτογραφία παρακάτω:(φωτο 5)

Πραγματικά, τι να πρωτοσχολιάσει κανείς; Ότι Ταμειακός Απολογισμός υπάρχει μόνο για το έτος 2020; (που μαλλον ειναι και ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΚΟ ΠΡΟΚΗΨΙΣ;;;;;)

Ενώ για το 2021 και για το 2022 υπάρχει μόνο Ταμειακός Προϋπολογισμός; Ή μήπως έχουν μπερδέψει τον Προϋπολογισμό με τον Απολογισμό; Ή μήπως το ότι ο Ταμειακός Απολογισμός του 2020 και η Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για το ίδιο έτος, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους;

Αυτά τα στοιχεία τελικά τι δείχνουν: διαφάνεια ή ΠΛΗΡΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ;;;

Χρειάζεται άραγε κάποιος «εξειδικευμένος τεχνοκράτης» για να απαντήσει αυτό το ερώτημα; Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που υπερηφανεύεται για το πόσο δυνατή είναι στα χρηματοοικονομικά, δεν μπορεί να το κρίνει;

Θα περιοριστώ όμως, προς το παρόν, να αναδείξω κάτι που θεωρώ πιο ουσιώδες. Πάμε στον Ταμειακό Προϋπολογισμό του 2022 (που ίσως είναι και Απολογισμός, ειδικά αν κρίνουμε από τα σχετικά ακριβή μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα έξοδα). Δείτε τον παρακάτω -και ας μην σταθούμε στο πόσο πρόχειρος και ανούσιος είναι κι αν αυτό δείχνει διαφάνεια ή αδιαφάνεια.(φωτο 6)

Τι συμπεραίνουμε με μια ματιά;

Πρώτον ότι το «μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο» έχει ήδη μέχρι το τέλος του 2021 συσσωρευμένα κέρδη (σε ταμειακή βάση) 282.500 €!

Δεύτερον ότι στη χρονιά 2022 θα έχει επιπλέον 154.040 € κέρδη!

Δουλεύει για το 2022 με ποσοστό κέρδους 6,4%, ποσοστό αξιοζήλευτο ακόμη και για εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τζίρος 2,4 εκατ. €!

Και μια ερώτηση για τους «δυνατούς στα Χρηματοοικονομικά»: Αυτό το «γενικά έξοδα δωρεών» τι σημαίνει; 474.360 ευρώ!! ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;;; ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ «ΜΑΥΡΟ»;;;;

Ο λόγος στη Δικαιοσύνη

Αβίαστα προκύπτουν τα συμπεράσματα: Προγραμματικές Συμβάσεις που από τον επίσημο φορέα του κράτους ονομάζονται «ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣH» και «μη κερδοσκοπική εταιρία» αλλά με διόλου ευκαταφρόνητα κέρδη.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και ο Οικονομικός Εισαγγελέας οφείλουν, αμελλητί θα λέγαμε, να παρέμβουν για την προάσπιση της νομιμότητας και την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!

Σε ότι αφορά εμάς θα ζητήσουμε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας να κατατεθούν όλα τα έγγραφα, ιδίως δε αυτά που αφορούν την παραλαβή των υπηρεσιών, τις βεβαιώσεις των Διευθυντών των σχολείων κλπ. Με μία φράση, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιού, «θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα!».

Υγ.Αν χρειαστει θα συνεχισουμε! ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ!»

Πηγή: skai.gr

