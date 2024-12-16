«Για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάτι νέο, αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαικής Ένωσης, δεν τίθεται θέμα ικανοποίησης, πρόκειται για εκκρεμότητες 10ετιών, που αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά της χώρας. Οι ένστολοι είναι κάθε ημέρα έξω στους δρόμους και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να είμαστε εμείς ασφαλείς, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές στην εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων παρανομίας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάρουν πίσω αυτά που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας στους ένστολους στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στις τράπεζες και τη στάση του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «κάναμε το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητούσε το ΠΑΣΟΚ, που έλεγε φορολογήστε τις τράπεζες και προχωρήσαμε σε σειρά παρεμβάσεων, που δίνει απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα των πολιτών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση δεν εμφορείται από εκδικητική διάθεση και διερωτήθηκε ποιος πρωθυπουργός έχει φορολογήσει υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας, διυλιστηρίων και τώρα τραπεζών για να απαντήσει «όχι πάντως, αυτοί που φώναζαν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και μετά ψήφιζαν την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε δε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ενταχθούν στη Νέα Δημοκρατία οι ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες», που υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας με νόημα πως ήταν το κυβερνών κόμμα που έδωσε τα εργαλεία στη Δικαιοσύνη να μπορεί να μπλοκάρει τη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων στις εκλογές.

Για τα ελληνοτουρκικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση συνομιλεί, διεκδικεί και δεν υποχωρεί και αυτά μπορεί να γίνονται και ταυτόχρονα» ενώ επανέλαβε πως «δεν υπάρχει διάσταση απόψεων εντός της κυβέρνησης ως προς τους χειρισμούς στον ελληνοτουρκικό διάλογο με αφορμή χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια, στην εφημερίδα το «Βήμα της Κυριακής».

