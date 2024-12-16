Του Γιάννη Ανυφαντή

Για σύνδεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας, αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης αλλά και μεταφορά παράνομου φορτίου μίλησε στη Βουλή, η Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 2023» .

Κατά την τοποθέτησή της στη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που συζητείται το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, η κα Καρυστιανού μίλησε για προσπάθεια συγκάλυψης, τονίζοντας: «Ενώ εμείς συλλέγουμε στοιχεία, παρατηρούμε πρωτοφανείς διαδικασίες συγκάλυψης από την κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για το έγκλημα. Τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής καταψηφίστηκαν.Η εξεταστική επιτροπή έκλεισε βίαια και χωρίς να διερευνηθεί η υπόθεση. Το πόρισμα το ψήφισαν μόνο οι βουλευτές Ν.Δ, κάποιοι από τους οποίους έγιναν μετά Υπουργοί αφού η επιτροπή ήταν γουρλίδικη. Ήταν οργανωμένη η απόπειρα συγκάλυψης με αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος».

«Με προσωπική παρεμβάσεις ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκούν πίεση στον ανακριτή να ολοκληρώσει το έργο του γρήγορα», πρόσθεσε η ίδια επισημαίνοντας πως υπάρχει βαριά περιφρόνηση στην ανθρώπινη ζωή. «Δεν νομιμοποιούμε καμία νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς άρση ασυλίας πρωθυπουργού και υπουργών για να αποδοθούν οι ευθύνες. Η υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί από ειδικό δικαστήριο» είπε.

