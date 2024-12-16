Λογαριασμός
Μαρία Καρυστιανού στη Βουλή: Ενώ εμείς μαζεύουμε στοιχεία, παρατηρούμε πρωτοφανείς διαδικασίες συγκάλυψης

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συζητείται το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, η κα Καρυστιανού μίλησε για προσπάθεια συγκάλυψης

Καρυστιανού

Του Γιάννη Ανυφαντή

Για σύνδεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας, αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης αλλά και μεταφορά παράνομου φορτίου μίλησε στη Βουλή, η Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 2023» .

Κατά την τοποθέτησή της στη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που συζητείται το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, η κα Καρυστιανού μίλησε για προσπάθεια συγκάλυψης, τονίζοντας: «Ενώ εμείς συλλέγουμε στοιχεία, παρατηρούμε πρωτοφανείς διαδικασίες συγκάλυψης από την κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για το έγκλημα. Τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής καταψηφίστηκαν.Η εξεταστική επιτροπή έκλεισε βίαια και χωρίς να διερευνηθεί η υπόθεση. Το πόρισμα το ψήφισαν μόνο οι βουλευτές Ν.Δ, κάποιοι από τους οποίους έγιναν μετά Υπουργοί αφού η επιτροπή ήταν γουρλίδικη. Ήταν οργανωμένη η απόπειρα συγκάλυψης με αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος».

«Με προσωπική παρεμβάσεις ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκούν πίεση στον ανακριτή να ολοκληρώσει το έργο του γρήγορα», πρόσθεσε η ίδια επισημαίνοντας πως υπάρχει βαριά περιφρόνηση στην ανθρώπινη ζωή. «Δεν νομιμοποιούμε καμία νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς άρση ασυλίας πρωθυπουργού και υπουργών για να αποδοθούν οι ευθύνες. Η υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί από ειδικό δικαστήριο» είπε. 

Πηγή: skai.gr

