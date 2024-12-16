«Χαιρετίζω με ανακούφιση την εκεχειρία που επετεύχθη στον Λίβανο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βηρυτό στις κοινές του δηλώσεις με τον ομόλογό του, Νατζίμπ Μικάτι.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στην ενίσχυση των κρατικών θεσμών στον Λίβανο και στην εφαρμογή της εκεχειρίας, αλλά και στην ενίσχυση της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, διερευνήθηκαν τρόποι με τους οποίους η χώρα μας θα μπορούσε να συνδράμει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την αποτελεσματική εφαρμογή της εκεχειρίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η χώρα μας συμμετέχει στο ναυτικό σκέλος της UNIFIL από το 2006, με φρεγάτα και προσωπικό. Συζητήθηκαν ακόμη η μεγάλη πρόκληση του προσφυγικού για τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή και οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Συρίας και υπογράμμισε ότι η επόμενη μέρα της Συρίας πρέπει να διασφαλίσει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες και τους πολίτες της Συρίας

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ανθεκτικότητα του Λιβάνου», σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στον χώρα «για να βοηθήσουμε όσο περνά από το χέρι μας στην υλοποίηση της συμφωνίας και την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου».

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σας ευχαριστώ, Εξοχότατε. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Najib, γι’ αυτό το θερμό καλωσόρισμα στον Λίβανο, την όμορφη χώρα σας με την οποία η Ελλάδα μοιράζεται ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Σχεδίαζα να έρθω στη Βηρυτό πριν από 10 ημέρες αλλά, μια εβδομάδα αργότερα, προκαλεί εντύπωση όταν αναλογίζεται κανείς πόσο πολύ έχει πράγματι αλλάξει το τοπίο της περιοχής και εξακολουθεί να μετασχηματίζεται, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Η Συρία έχει γίνει πλέον το επίκεντρο της προσοχής, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Λίβανος και ο λαός του είναι μακριά από τις καρδιές και τις σκέψεις μας.

Σήμερα βρισκόμαστε, όπως είπατε, σε μια κρίσιμη καμπή. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ προσέφερε την πρώτη αχτίδα ελπίδας εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για ολόκληρη την περιοχή και την υποδεχόμαστε με μεγάλη ανακούφιση. Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, είναι αξιέπαινες και οδήγησαν σε αυτή την σημαντική εξέλιξη, η πλήρης εφαρμογή της οποίας είναι, βεβαίως, ζωτικής σημασίας, διότι οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν το δικαίωμα να ζουν ειρηνικά, χωρίς την απειλή βομβών και ρουκετών που καταστρέφουν τις ζωές τους.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την κατάπαυση του πυρός και να εφαρμόσει, όπως είπατε, το ψήφισμα 1701, να εγγυηθεί τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της χώρας, καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ασφάλεια του λαού της.

Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι ιστορικός και παραδοσιακός φίλος όλων των λαών αυτής της περιοχής. Έρχομαι σήμερα εδώ για να σας μεταφέρω ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στήριξης. Είμαι ο πρώτος ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τον Λίβανο μετά την κατάπαυση του πυρός. Γνωρίζουμε ότι ο λαός σας έχει υποφέρει τόσο πολύ. Στεκόμαστε στο πλευρό σας στη θλίψη σας, αλλά και στις ελπίδες σας και στην ακλόνητη ανθεκτικότητά σας. Η επίσκεψή μου εδώ, στον φιλικό Λίβανο, αντανακλά το γνήσιο ενδιαφέρον της χώρας μου να στηρίξει τον Λίβανο, και βέβαια τους κρατικούς θεσμούς του, με κάθε δυνατό μέσο σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Είναι επίσης ένα σύμβολο των ιστορικών δεσμών φιλίας μας και ένα μήνυμα για την ειρήνη, τη σταθερότητα και ένα κοινό μέλλον για το λαό του Λιβάνου.

Όσον αφορά τη Συρία, λίγα λόγια εν συντομία. Η πτώση του καθεστώτος Assad είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αλλά, ασφαλώς, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια και, βέβαια, για τη μετανάστευση. Πρέπει να εργαστούμε συλλογικά, για να διασφαλίσουμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και εθνοτικών ομάδων, καθώς και την πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Πατριάρχη Αντιοχείας. Είναι ενδιαφέρον ότι έκανε ένα πολύ όμορφο κήρυγμα την περασμένη Κυριακή, λέγοντας ότι «μαζί είμαστε φορείς μιας κοινής ιστορίας με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, και το πεπρωμένο μας είναι ένα». Νομίζω ότι αυτό ισχύει εξίσου για τη Συρία, αλλά και για τον Λίβανο. Η πολιτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη Συρία πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις πλευρές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον σημερινό κατακερματισμό της χώρας, διότι ο λαός της Συρίας έχει επίσης υποφέρει πολύ και δεν πρέπει να υποστεί περαιτέρω εκτοπισμό.

Φυσικά, ελπίζουμε ότι η μελλοντική σταθερότητα στη Συρία θα επιτρέψει επίσης στα εκατομμύρια των προσφύγων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στον Λίβανο, να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ταυτόχρονα, η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των διπλωματικών μας προσπαθειών, έτσι ώστε να αυξηθεί δραστικά η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το λαό της Γάζας και να αναζωογονηθεί η πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών.

Όπως είπατε, από αυτή την άποψη η ενίσχυση των κρατικών θεσμών του Λιβάνου είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα εκλεγεί νέος Πρόεδρος και η Ελλάδα θα είναι στο πλευρό σας.

Αυτό ήταν το κύριο μήνυμά μου προς τον Πρωθυπουργό. Θα ήθελα να μεταφέρω στον λιβανέζικο λαό ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πραγματικός εταίρος στις προσπάθειές σας για την ανοικοδόμηση της χώρας σας. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς με τον Λίβανο. Έχουμε μια μακραίωνη ελληνική κοινότητα εδώ, την οποία είχα την ευκαιρία να συναντήσω προ ολίγου. Αλλά, φυσικά, έχουμε μια πολύ ζωντανή και ενεργή λιβανέζικη κοινότητα στην Ελλάδα. Έχουμε στείλει τόσο ανθρωπιστική όσο και οικονομική βοήθεια στον Λίβανο τους τελευταίους μήνες. Αλλά όπως είπατε, η σημασία τώρα είναι να ενδυναμώσουμε τους κρατικούς θεσμούς.

Ασφαλώς, οι εξελίξεις στη Συρία αυξάνουν περαιτέρω την επείγουσα ανάγκη να υποστηριχθεί η ανθεκτικότητα του Λιβάνου, να αντιμετωπιστούν οι απειλές και να προστατευθούν τα σύνορά του. Μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό, αλλά και τον Πρόεδρο της Βουλής, τρέφω μεγαλύτερες ελπίδες ότι οι πολιτικοί ηγέτες του Λιβάνου θα αδράξουν αυτή την ευκαιρία και θα εργαστούν γρήγορα στην κατεύθυνση ενός κοινού οράματος για μια ειρηνική και ευημερούσα χώρα.

Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μας. Θα είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως γνωρίζετε, από τις αρχές Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Θέλουμε να αποτελέσουμε σταθεροποιητικό παράγοντα σε ολόκληρη τη γειτονιά και να υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για μακροχρόνια ειρήνη.

Όπως είπα, υποστηρίζουμε πλήρως την εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 των Ηνωμένων Εθνών. Υπ’ αυτό το πρίσμα, Στρατηγέ, είναι ζωτικής σημασίας η υποστήριξη των λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων. Καλούνται να αναλάβουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στην ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων πληθυσμών στις εστίες τους.

Είχαμε συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό σχετικά με το πώς θα γίνει αυτό. Ο Στρατηγός Χούπης έχει έρθει μαζί μας για να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Και, φυσικά, επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω και πάλι τον κρίσιμο ρόλο της δύναμης UNIFIL στην παροχή ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα στηρίζει συνεχώς την UNIFIL, με τη συμμετοχή της στο ναυτικό σκέλος με ναυτικά μέσα.

Επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε επίγνωση ότι ο δρόμος μπροστά μας δεν θα είναι εύκολος. Σημείωσα αυτά που είπατε, κ. Πρωθυπουργέ, όσον αφορά την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Η Ελλάδα ήταν επίσης μια χώρα που πέρασε μια βαθιά οικονομική κρίση. Ωστόσο, αν αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή αισιοδοξίας για τη χώρα σας, βγήκαμε ισχυρότεροι. Όπως έχω πει, η πολιτική σταθερότητα και η επίλυση του πολιτικού αδιεξόδου είναι προϋπόθεση και για να αναπτυχθεί ξανά η οικονομία.

«Κρίμα που το το έθνος διασπάστηκε σε κομμάτια, και κάθε κομμάτι θεωρούσε τον εαυτό του έθνος». Αυτά ήταν τα λόγια του Khalil Gibran, σχεδόν έναν αιώνα πριν. Και η δύναμη του Λιβάνου έγκειται στην ποικιλομορφία του, στο πνεύμα της ανθεκτικότητάς του και στην ικανότητά σας να είστε ενωμένοι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

H Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι εταίρος σας στην επιδίωξη της ειρήνης, της σταθερότητας και ενός μέλλοντος ελπίδας για τον Λίβανο, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Σας ευχαριστώ μία ακόμα φορά πολύ για την θερμή υποδοχή. Σας ευχαριστώ».

Συναντήσεις με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι’ και την ελληνική κοινότητα

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι’ και τον Μητροπολίτη Βηρυτού Ηλία.

«Ερχόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη συγκυρία, αλλά πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε, είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος έρχεται και μετά την ανακωχή στον Λίβανο και μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Συρία και έρχομαι μεταφέροντας αισθήματα αγάπης και υποστήριξης, όλου του ελληνικού λαού, προς το Πατριαρχείο το οποίο παίζει έναν τόσο καθοριστικό ρόλο σε αυτή την παραγμένη περιοχή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησης.



«Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω τις σκέψεις σας για το τι συμβαίνει και στον Λίβανο και στη Συρία. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει ιδιαίτερο λόγο και η θέση μας, μας προσδίδει μία βαρύτητα στις μελλοντικές εξελίξεις. Οπότε ήθελα να έρθω να σας συναντήσω προσωπικά και να ακούσω τις σκέψεις σας», συνέχισε.

«Να είστε καλά, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μεγάλη και εκτίμηση να σας δεχόμαστε εδώ στη Μητρόπολη της Βηρυτού, στον Λίβανο. Αυτό δείχνει την αγάπη, την υποστήριξη που έχετε μέσα σας και προσωπικώς και σαν κυβέρνηση, σαν ελληνικός λαός, προς αυτά τα μέρη και ιδιαίτερα Λίβανο και Συρία και το Πατριαρχείο, τους χριστιανούς που είναι σε αυτή την περιοχή», δήλωσε από την πλευρά του ο Πατριάρχης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να έχει επαφές με το Προεδρείο της ελληνικής κοινότητας Βηρυτού, όπου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έδρασε άμεσα ώστε να απομακρύνει τους πολίτες της κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και είναι έτοιμη να παράσχει κάθε βοήθεια. Επισημάνθηκε επίσης η συμβολή του Ελληνισμού του Λιβάνου στις στενές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

«Να επαναλάβω ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς η ματιά της Ελλάδος είναι πάντα στραμμένη προς την περιοχή αυτή. Θέλουμε να είμαστε μία δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Είμαστε στη θέση να μπορούμε να συνομιλούμε με όλους», είπε ο Πρωθυπουργός. «Γνωρίζετε ότι ήμασταν από τους λίγους που, θυμάστε, στείλαμε αεροπλάνο με βοήθεια, απομακρύναμε αυτούς οι οποίοι ήθελα να φύγουν, εν μέσω δύσκολων συνθηκών», συμπλήρωσε.

«Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σε αυτή τη λεπτή κατάσταση που έχουμε εδώ. Είχατε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς -λόγω του ότι ήταν δύσκολες ημέρες- όπως πάντα», απάντησε ο Πρόεδρος της κοινότητας, Πάνος Ανδριώτης.

