Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Γιώργος Ευθυμίου.

Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Νίκος Ρωμανός.

Ο Χρήστος Ζωγράφος αναλαμβάνει σύμβουλος Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.

Τα υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο παραμένει ως έχει.

Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Επενδύσεων αναλαμβάνει ο Δημήτρης Πολίτης.

Επίσης, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Πηγή: skai.gr

