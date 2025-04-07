Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Γιώργος Ευθυμίου.
Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Νίκος Ρωμανός.
Ο Χρήστος Ζωγράφος αναλαμβάνει σύμβουλος Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
Τα υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο παραμένει ως έχει.
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Επενδύσεων αναλαμβάνει ο Δημήτρης Πολίτης.
Επίσης, με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα Σδούκου.
