Τουρκικά ΜΜΕ: Μετέφεραν στην Αθήνα 10 εκατ. δολάρια του Ιμάμογλου - Τα έστειλαν με νεκροφόρα

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετέφεραν στην Αθήνα 10 εκατ. δολάρια - Τα έστειλαν με νεκροφόρα

Απίστευτες καταγγελίες εναντίον του Ιμάμογλου από τον τουρκικό Τύπο. Εμπλέκουν και την Ελλάδα.

CUMHURIYET: «Η Ελλάδα ετοιμάζεται για έρευνες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου»

«Προκαλεί εντύπωση πως το βήμα αυτό έγινε μετά από συνάντηση Φιντάν - Γεραπετρίτη»

Η Ελλάδα ετοιμάζει νέα NAVTEX

«Η Αθήνα ξεκινά ένα υποθαλάσσιο έργο τοποθέτησης καλωδίων μεταξύ της Ελλάδας, της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου (Kυπριακή Δημοκρατία) και του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει εκ νέου τα ερευνητικά της πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο για ένα έργο τοποθέτησης υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου.

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει νέα Navtex στα ανατολικά της Κάσου και Κάρπαθου για το έργο, το οποίο ανεστάλη πριν από περίπου 40 ημέρες και στο οποίο αντέδρασε η Άγκυρα υποδεικνύοντας περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Προκαλεί εντύπωση πως οι ισχυρισμοί έρχονται μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Έλληνα ομολόγου του Γιώργου Γεραπετρίτη στο περιθώριο των συναντήσεων του ΝΑΤΟ την Πέμπτη. Τον περασμένο Ιούλιο, η Αθήνα ανέθεσε σε ιταλικό ερευνητικό σκάφος να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή στο πλαίσιο του ίδιου έργου χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η Τουρκία έστειλε πέντε πολεμικά πλοία στην περιοχή και παρακολούθησε τόσο το ιταλικό όσο και τα δύο ελληνικά πολεμικά πλοία που το συνόδευαν. Το ιταλικό πλοίο πήρε αργότερα άδεια από την Άγκυρα και βοήθησε στην εκτόνωση των εντάσεων».

«Οι Έλληνες θα εγκαταστήσουν ισραηλινούς πυραύλους σε Χίο, Λέσβο, Έβρο και Καστελόριζο» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Είναι κοντά μας και παραβιάζουν τις συνθήκες»

Παρουσιάστρια CNN TURK: «Στις αμυντικές δαπάνες τις Ελλάδας που θα φτάσουν τα 25 δισ ευρώ, αναμένεται πως θα έχει σημαντικό ρόλο και το Ισραήλ. Το σύστημα της 'Ασπίδας του Αχιλλέα' αναμένεται να εγκατασταθεί στα νησιά του Αιγαίου κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πέντε διαφορετικοί τύποι πυραυλικών συστημάτων θα αγοραστούν από το Ισραήλ».

Ιμπραήμ Κελές, σύμβουλος αμυντικών ζητημάτων και ασφαλείας: «Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, αυτά είναι τα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Δεν πρέπει να έχετε στρατό. Όμως δυστυχώς η Ελλάδα στη Λέσβο που βρίσκεται κάτω από τη μύτη μας. Στη Χίο που βρίσκεται απέναντι από τη Σμύρνη. Δυτικά υπάρχει άλλο νησί. Εδώ κάτω είναι το Καστελόριζο. Απέχει από το Κας μόλις 2 χιλιόμετρα. Εδώ δεν πρέπει να έχουν τίποτα εκτός από αστυνομικές δυνάμεις. Όμως έχουν στρατό.

» Την 'ασπίδα του Αχιλλέα' τους πυραύλους θέλουν να τους εγκαταστήσουν στα νησιά τα οποία είναι κοντά μας. Επίσης, κοντά στην Αδριανούπολη και την Κεσάνη. Κοντά μας. Η Ελλάδα θέλει να χτίσει την αντιαεροπορική της ασπίδα με τους πυραύλους Barak και PULS. H Eλλάδα θέλει να χτίσει ένα σύστημα πολυεπίπεδο με 5 φάσεις και το πιο ισχυρό θα είναι το Βarak.

Τους Barak θα τους εγκαταστήσουν απέναντι από τη Σμύρνη, απέναντι από τα Δαρδανέλλια, το σημείο που ανοίγονται τα Στενά στο Αιγαίο και στα χερσαία σύνορα. Και η Άγκυρα θα τους υπενθυμίσει τη Συνθήκη της Λωζάννης».

Sozcu: «Εγκαταλείψαμε τη γαλάζια Πατρίδα και έμεινε έρημη»

«Αποσύραμε όλα τα πλοία μας. Οι Ελληνοκύπριοι όμως προχωρούν της γεωτρήσεις»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.