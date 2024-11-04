Για το «πολεμικό» σκηνικό στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα αποτελέσματα για την εκλογή συνέδρων μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, Απόστολος Γκλέτσος στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα».

Αρχικά, ο κ. Γκλέτσος έκανε λόγο για «αντιθεσμικότητα» από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία ξεκίνησε να δίνει αποτελέσματα από το Σάββατο, όπως είπε, τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα και δεν μπορεί μέσα του να υπάρχει άλλο δεύτερο ή τρίτο κόμμα», ενώ κάλεσε επισήμως τον κ. Κασσελάκη να έρθει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του περί νοθείας.

«Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η πλευρά Κασσελάκη έχει ηττηθεί κατά κράτος και θα φανβεί στο συνέδριο. Πιστεύω η Εισαγγελία Αθηνών να το ακούει αυτό και στο συνέδριο να έχουμε την ανάλογη αστυνομική δύναμη. Ανησυχώ, φοβάμαι και πιστεύω θα γίνουν έκτροπα, από την πλευρά Κασσελάκη. Νομίζω έχει δώσει ένα σήμα και είναι ο ηθικός αυτουργός για ό,τι συμβεί. Έχουμε κρατήσει τις δηλώσεις του και περιμένουμε τα δέοντα από την Εισαγγελία».

«Δεν κάνει για πολιτική ο Κασσελάκης - Ελπίζω και εύχομαι να επιστρέψει ο Αλέξης»

Παράλληλα, επεσήμανε πως αν το Σαββατοκύριακο ταυτοποιηθούν σύνεδροι που έχουν υπογράψει υπέρ Κασσελάκη, τότε είναι δόκιμη η παρουσία του, ενώ επανέλαβε τη θέση του περί αποχώρησης σε περίπτωση επανεκλογής Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα τη σεβαστώ την απόφαση της βάσης και θα φύγω από το κόμμα. Τι να περιμένω, να εκλεγεί πρωθυπουργός ο Κασσελάκης και άλλα 9 χρόνια μετά για τη διάχυση της ανάπτυξης; Θα έχω πεθάνει 4 φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας:

«Όταν λες κάντε μου μομφή, κουκουλοφόροι, τότε σωστό είναι οι δικοί του άνθρωποι ν ατου πουν να αποχωρήσει από την πολιτική. Δεν κάνει για την πολιτική ο Κασσελάκης. Προσόντα άλλα έχει, είναι φωτεινότατος, μπορεί να γίνει σταρ του σινεμά. Τον συμβουλεύω όμως πατρικά να μην ασχοληθεί άλλο με την πολιτική, δεν κάνει ο άνθρωπος».

Τέλος, σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γκλέτσος είπε πως εύχεται και ελπίζει να επιστρέψει, καθώς λείπει από τον ΣΥΡΙΖΑ και πως η παράταξη τον χρειάζεται.

