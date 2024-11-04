Cumhuriyet: Ενόχληση της Άγκυρας από την παρουσία Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet η Άγκυρα ενοχλήθηκε από την παρουσία του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα ανέφερε πως υπάρχουν φόβοι ότι οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Κύπρο αντί της Τουρκίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, το δημοσίευμα ανέφερε: «Η Τουρκία κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι τα τελευταία πέντε χρόνια άλλαξε την ιστορικά ισορροπημένη πολιτική της στα ελληνοτουρκικά θέματα και στο Κυπριακό που σχετίζεται με αυτά, υπέρ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο νησί όσο και στην περιοχή.

» Στις αξιολογήσεις που γίνονται στην Άγκυρα επισημαίνεται ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κύπρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με την πρόσφατα αυξανόμενη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με την Ελλάδα.

» Σημειώνεται επίσης ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να ενισχύσει τη στρατηγική της συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο με το δίδυμο Ελλάδας-Κύπρου αντί της Τουρκίας».

Πηγή: skai.gr

