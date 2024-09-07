Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα με τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων Ρόμπερτ Χάμπεκ, στο περίπτερο της Γερμανίας στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι φέτος η τιμώμενη χώρα.

Συζητήθηκαν θέματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών, με έμφαση στη βιομηχανική πολιτική, την έρευνα και την καινοτομία, σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Υπουργό Ανάπτυξης συνόδευαν η Υφυπουργός Ανάπτυξης και αρμόδια για θέματα βιομηχανίας Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου, η Υφυπουργός Ανάπτυξης και αρμόδια για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Ζωή Ράπτη, καθώς επίσης η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη, η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Βίκυ Λοΐζου και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης.

Πηγή: skai.gr

