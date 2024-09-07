Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Γερμανό αντικαγκελάριο Ρόμπερτ Χάμπεκ

«Άριστο» χαρακτήρισε το επίπεδο συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας ο Yπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του στη Θεσσαλονίκη με τον αντικαγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας , υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Προστασίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Η συνάντηση έγινε στο περίπτερο της Γερμανίας στην 88η ΔΕΘ, όπου είναι τιμώμενη χώρα και όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης αυτό «αποτελεί ακριβώς την απόδειξη των εξαιρετικών διμερών σχέσεων που έχουμε με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας».

Πρόσθεσε, δε, ότι οι δύο χώρες μοιράζονται αρχές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, με την έμφαση στις νέες τεχνολογίες.

«Με την Γερμανία έχουμε ένα άριστο επίπεδο συνεργασίας, αυτό είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω και με τον αντικαγκελάριο Χάμπεκ. Συζητήσαμε σχετικά με τα μείζονα ζητήματα των διμερών μας σχέσεων που αφορούν την ενέργεια, την οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί έναν πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας, έναν πυλώνα ο οποίος ενθαρρύνει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη», ενώ επισήμανε ότι «συμπορευόμαστε με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη της ευημερίας»

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με Robert Habeck Αντικαγκελάριο & Υπ.Οικονομίας & Κλιματικής Αλλαγής Γερμανίας, τιμώμενης χώρας σε 88η ΔΕΘ

Συζήτηση για διμερείς σχέσεις 🇬🇷🇩🇪,γεωπολιτικές εξελίξεις & κρίσεις σε Ουκρανία & Μ.Ανατολή & για συνεργασία σε ενέργεια,ΑΠΕ & επενδύσεις pic.twitter.com/pyvIP7tvYL — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 7, 2024

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο άνδρες συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις κρίσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, καθώς και για τη συνεργασία σε ενέργεια, ΑΠΕ και επενδύσεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.