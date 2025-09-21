Για τα ευρύτερα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ και υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική Νταγκ Μπέργκαμ, την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron νοτίως της Κρήτης

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, απαντώντας ερώτηση για το πώς μπορούν να διασφαλίσουν στην Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα έργα για τα οποία ενδιαφέρονται οι αμερικανική κολοσσοί θα προχωρήσουν χωρίς προβλήματα στην ανατολική Μεσόγειο, σημειώνει ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι αυτό το έργο φαίνεται να προχωρά.

Εξηγεί ότι αυτό αποτελεί θετικό βήμα και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τα ευρύτερα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο.

Πρόσθεσε ότι αν είναι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διασφαλίσουν ότι έργα όπως αυτό θα προχωρήσουν πραγματικά, η ενεργός διπλωματική εμπλοκή είναι κρίσιμη και αυτό σημαίνει συνεχή στήριξη στον τομέα της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και εμπέδωση του μηνύματος στο συμμάχους μας ότι η ηγετική θέση των ΗΠΑ πολιτειών στον ενεργειακό τομέα είναι σταθερή και αξιόπιστη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Αμερικανός υπουργός τονίζει πως με υποδομές υποστηριζόμενες από την Αμερική βοηθάμε την Ευρώπη να διαφοροποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και ενισχύουμε τη σταθερότητα της περιοχής μαζί με συμμάχους όπως το Ισραήλ ή και η Κύπρος.

