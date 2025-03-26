Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, εξαπλύοντας επίθεση στην κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά:

«Λόγω της ανυπαρξίας οποιουδήποτε άλλου έργου της Κυβέρνησης, κατανοούμε την αγωνία της να πανηγυρίσει τη δήθεν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Chevron στην Ελλάδα, λόγω της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εταιρείας για κοιτάσματα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Υπενθυμίζουμε 3 απλές αλήθειες:

1. Η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα, για να προσελκύσει τον κορυφαίο αυτό επενδυτή, ο οποίος για την εκδήλωση ενδιαφέροντος του στηρίχθηκε στα σεισμικά δεδομένα που είχε συλλέξει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2011-12, καθώς και στο σχετικό διαγωνισμό του 2014. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια ούτε καν προκήρυξε έναν διεθνή διαγωνισμό για να προσελκύσει επενδυτές.

2. Με βάση το Ν.4001/2011 («Νόμος Μανιάτη») η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά υποχρεωμένη να αποδεχθεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για έρευνες, όταν αυτή προέρχεται από αξιόπιστο ενδιαφερόμενο, πολύ περισσότερο όταν προέρχεται από τη 2η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου.

3. Ας φροντίσει η κυβέρνηση, τουλάχιστον με τις προηγούμενες ολιγωρίες και τις καθυστερήσεις της, να μην διώξει και αυτούς τους κορυφαίους επενδυτές, ExxonMobil και Chevron, από τη χώρα, όπως δυστυχώς με αποκλειστική ευθύνη της έπραξε με δύο άλλους ενεργειακούς κολοσσούς, τη γαλλική Total και την ισπανική Repsol.

Υπενθυμίζουμε ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό της για θαλάσσια πάρκα η Λιβύη για πρώτη φορά αναγνωρίζει τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ έτσι όπως αυτά προσδιορίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ το 2011. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει και αυτή την ευκαιρία που της παρέχεται για υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».



