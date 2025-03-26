«Η ΝΔ σερβίρει μία εκδοχή της ακροδεξιάς ατζέντας αντί για σοβαρή μεταναστευτική πολιτική», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ σχετικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Yπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «O απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν είπε λέξη για:

• Τις μετεγκαταστάσεις σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Για το ενιαίο σύστημα ασύλου και υποδοχής στην Ευρώπη

• Για νόμιμες και ασφαλείς διόδους στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ.

• Για την κατάσταση στο πεδίο που είναι τραγική για διαμένοντες και εργαζόμενους.

• Για τις ανύπαρκτες πολιτικές κοινωνικής ένταξης.

Δεν είπε τίποτα δηλαδή για ότι ονομάζεται μεταναστευτική πολιτική.

Περιορίστηκε να σερβίρει μία εκδοχή της ακροδεξιάς ατζέντας για μαζικές επιστροφές προσφύγων – μεταναστών. Γνωρίζει βέβαια πως αυτός είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα και φυσικά τέτοιες ενέργειες με βάση την νομοθεσία απαγορεύεται να γίνουν μαζικά. Αντίθετα υλοποιούνται κατά περίπτωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα μέσα που διαθέτουν οι αιτούντες.

Συνακόλουθα δεν αρθρώνει ούτε μισή λέξη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα ανήλικα σε πολλές δομές στην ενδοχώρα αυτή τη στιγμή, με υποχρηματοδότηση και με απλήρωτους εργαζόμενους αλλά και για την κράτηση σε safe zones στα camps, όπως στη Σάμο, με άθλιες συνθήκες.

Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει πως η τοποθέτηση Βορίδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης για να ικανοποιήσει ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό. Υιοθετεί και προπαγανδίζει μία αδιέξοδη πολιτική ακροδεξιάς κοπής ενώ τα προβλήματα είναι σύνθετα, ανεπίλυτα και επείγοντα.

Εμείς παλεύουμε στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για μία ανθρώπινη δίκαιη και ισόρροπη μεταναστευτική πολιτική, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τριπλή αλληλεγγύη: προς τους πρόσφυγες, προς τις τοπικές κοινωνίες και προς τη χώρα μας ως χώρα πρώτης υποδοχής.»

Πηγή: skai.gr

