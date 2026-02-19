Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

Βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη, για την επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.