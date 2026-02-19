Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» - Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok - Με ποιους μίλησε

Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.

Βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη, για την επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ.

@nikos.androulakis

Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης μπάσκετ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark