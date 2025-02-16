Νέα επίθεση Φάμελλου: O κ. Μητσοτάκης των καρτέλ, της ζούγκλας της αισχροκέρδειας, δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει τους αδύνατους

«O κ. Μητσοτάκης των καρτέλ, της ζούγκλας της αισχροκέρδειας, δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει τους αδύνατους, όταν κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους», αναφέρει σε νέα δήλωση του ο Σωκράτης Φάμελλος στην εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χαλκιδικής.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Ενώ όλη η χώρα ταράζεται από μια εκτεταμένη κρίση Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης, o απονομιμοποιημένoς πρωθυπουργός κουνά το δάκτυλο στην κοινωνία, η οποία ζητάει και απαιτεί Δικαιοσύνη και Δημοκρατία.



Ο κ. Μητσοτάκης των υποκλοπών, ο κ. Μητσοτάκης της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, κινδυνολογεί για τους θεσμούς, όταν ο ίδιος τους υποτιμά, παραβιάζει τις αρχές Δικαίου και του Συντάγματος και προσπαθεί απλά να φοβίσει.



O κ. Μητσοτάκης των καρτέλ, της ζούγκλας της αισχροκέρδειας, δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει τους αδύνατους, όταν κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.



Το αίτημα σε όλη την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο. Η κοινωνία δυσπιστεί απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και πρέπει το συντομότερο αυτό να συζητηθεί και στη Βουλή.



Και όταν επιτίθεται στους πολίτες, στους γονείς των θυμάτων, στην αντιπολίτευση, που διεκδικούν Δικαιοσύνη και Διαφάνεια, όταν κατηγορεί για εκμετάλλευση και για προσωπικές διαδρομές, η απάντηση όλων μας πρέπει να είναι μόνο μία: Να γεμίσουμε τα συλλαλητήρια στις 28 Φεβρουαρίου, να απαιτήσουμε να αλλάξει η χώρα σελίδα, να απαιτήσουμε Δημοκρατία και Δικαιοσύνη».

