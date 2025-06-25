«Δύο χρόνια από τη μεγάλη νίκη της 25ης Ιουνίου 2023, 10 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της 2ης θητείας μας» αναφέρεται σε βίντεο της Νέας Δημοκρατίας που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα για τη συμπλήρωση δύο χρόνων της 2ης κυβερνητικής θητείας, με λεζάντα «Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Συνεχίζουμε».

Στο βίντεο γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε μία-μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες περιλαμβάνονται η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, το σχέδιο 43 δράσεων για τη στέγαση, η περαιτέρω ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας, οι προληπτικές εξετάσεις και η κατ' οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους, η ανακαίνιση 431 σχολικών μονάδων και ο νέος δικαστικός Χάρτης.

Πηγή: skai.gr

