Του Γιάννη Ανυφαντή

Πρεμιέρα με την εκλογή προεδρείου έκανε η προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Καραμανλή, που εξελέγη με τις ψήφους της πλειοψηφίας.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο βουλευτής Έβρου, Σταύρος Κελέτσης, αντιπρόεδρος η βουλευτής Ευβοίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη (εισηγήτρια της πλειοψηφίας στην προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο), ενώ στη θέση της γραμματέως εκλέχθηκε η βουλευτής Επικρατείας, Ιωάννα Λυτρίβη.

Η ένταση πάντως δεν έλειψε στην πρώτη συνεδρίαση, με την αντιπολίτευση να ζητά τον ορισμό διακομματικού προεδρείου επικαλούμενη τη βαρύτητα της υπόθεσης, με την Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ να τονίζει πως το προεδρείο θα πρέπει να έχει εχέγγυα συνεργασίας και αντικειμενικότητας καθώς κατά την διάρκεια των εργασιών της επιτροπής θα πρέπει συλλεχθεί κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Κατά πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταρτίσει λίστα μαρτύρων, στην οποία περιλαμβάνονται ο πρωθυπουργός και σειρά υπηρεσιακών στελεχών, μεταξύ άλλων από την ΕΡΓΟΣΕ και την ΡΑΣ. Διακομματικό προεδρείο αιτήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο να τονίζει πως η επιτροπή δεν πρέπει να εξελιχθεί σε διαδικασία που μόνο στόχο θα έχει να πέσει στα μαλακά ο παραπεμπόμενος (σ.σ. Κ. Καραμανλής).

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 27 Ιουνίου στις 9 το πρωί, επί διαδικαστικών ζητημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.