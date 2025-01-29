Νέα αριστερά: Η συνέντευξη του πρωθυπουργού αποτελεί ομολογία ενοχής

«Η συνέντευξη του πρωθυπουργού αποτελεί ομολογία ενοχής», αναφέρει η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η συνέντευξη του πρωθυπουργού αποτελεί ομολογία ενοχής.

Τρεις εβδομάδες μετά το έγκλημα ο πρωθυπουργός δήλωνε ότι γνώριζε το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και διαβεβαίωνε κατηγορηματικά πως δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο και τίποτα εύφλεκτο, κατηγορώντας μάλιστα όσους έθεταν ερωτήματα ως οπαδούς θεωριών συνωμοσίας.

Σήμερα μας λέει ότι παραπλανήθηκε από την Πυροσβεστική και τη Hellenic Train, επιβεβαιώνοντας πως παραπλάνησε την κοινή γνώμη προκαταλαμβάνοντας παράλληλα την εν εξελίξει έρευνα της δικαιοσύνης.

Ο κ. Μητσοτάκης, λίγο-πολύ, ισχυρίστηκε ότι το μπάζωμα – άρα η αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος – έγινε για να διευκολυνθεί η αναζήτηση σωρών.

Την ώρα που η κοινωνία θρηνούσε, η κυβέρνηση οργάνωνε τη συγκάλυψη.

Ο κ. Μητσοτάκης αδειάζει τους βουλευτές του, ομολογώντας ανοιχτά και δημόσια ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν έκανε τη δουλειά της στην εξεταστική επιτροπή, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για μεθοδευμένο φιάσκο με στόχο τη συγκάλυψη.

Παραδοχή που καθιστά ακόμα πιο φαιδρά τα περί προανακριτικής επιτροπής.

Η θλιβερή εμφάνιση του ενοχλημένου και αμήχανου κ. Μητσοτάκη φανερώνει τον φόβο του απέναντι στη λαϊκή οργή και το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνησή του. Η ανοχή της κοινωνίας εξαντλήθηκε. Η συγκάλυψη τελειώνει, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί».



