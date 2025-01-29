«Απόδοση δικαιοσύνης, ανάδειξη των αιτιών και καμία συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών ζητά ο λαός», τόνισε ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στην ΕΡΤ1.

Για «το ζήτημα της συγκάλυψης» επισήμανε ότι «ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ με το πέρας της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς στα 2 χρόνια που έχουν περάσει από την τραγωδία, που άφησε πίσω της 57 νεκρούς, στην πλειοψηφία τους νέους ανθρώπους, έχουν αναδειχθεί μία σειρά ζητήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τους ιατροδικαστές».

Σημείωσε ότι «το ΚΚΕ με αίσθημα ευθύνης πρότεινε να γίνει προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το έγκλημα στα Τέμπη, στο πλαίσιο της οποίας» υπογράμμισε «πρέπει να αναδειχθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες που υπάρχουν».

Σχετικά με τις πολιτικές ευθύνες, εξήγησε ότι «αυτές αφορούν τόσο τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και τις προηγούμενες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όλα τα άλλα κόμματα έχουν στηρίξει και όλες οι κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει την ευρωενωσιακή πολιτική της απελευθέρωσης των Μεταφορών, η οποία οδήγησε στον διαμελισμό του ΟΣΕ και στην ιδιωτικοποίηση τμημάτων του, με τραγικές, όμως, όπως αποδείχθηκε, συνέπειες για την ασφάλεια του λαού».

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική, ο Γ. Λαμπρούλης υπενθύμισε πως «αυτή θα επικεντρωνόταν στο πόρισμα της εισαγγελέως της ΕΕ να διερευνηθεί αν η ελληνική κυβέρνηση αξιοποίησε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της Σύμβασης 717».

Πρόσθεσε ότι «ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άμοιροι ευθυνών αναφορικά με τη στήριξη και εφαρμογή της επικίνδυνης πολιτικής για τις Μεταφορές».

Ειδική αναφορά έκανε, τέλος, και «στον νόμο του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, σύμφωνα με τον οποίο ο κάθε υπουργός της εκάστοτε κυβέρνησης απολαμβάνει ασυλία», λέγοντας πως «κανένα κόμμα δεν είχε στηρίξει στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργησή του».

