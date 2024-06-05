Τα όσα ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης (4.6.2024) από τον Θανάση Οικονόμου, σχολίασε στο ACTION24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως πρόκειται για μια «γελοία και χυδαία ιστορία».

«Με τους Συριζαίους δεν βγάζω άκρη. Κατηγορείται η Χριστοδουλοπούλου ότι διόρισε την κόρη της επί προεδρίας Βούτση και όχι επί ΝΔ. Λένε, δηλαδή, ότι ο τότε πρόεδρος της Βουλής με την τότε αντιπρόδρο συνήψαν μια συμφωνία αρχειοθετήσεων των πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Όλο αυτό σας βγάζει κάποιο νόημα; Οτι δηλαδή τα πήραν με κάποι τρόπο από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, να μας κυβερνήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι:

«Λέει δηλαδή σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη ότι Βούτσης, Χριστοδουλοπούλου και Βαρεμένος τα πήραν από τη ΝΔ. Είναι μια γελοία και χυδαία ιστορία. Είμαι πολιτικά αντίπαλος και με τους 3 αλλά είναι έντιμοι. Ούτε κλέφτες είναι, ούτε συνωμοσιολόγοι, ούτε τίποτα».

«Είναι σαν να λένε ότι Τσίπρας, Βαρεμένος και οι άλλοι ήθελαν να καθαρίσουν τον Μητσοτάκη»

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλας Κεχαγιά λέγοντας πως «μια χαρά είχε αρχειοθετηθεί το πόθεν έσχες Μητσοτάκη».

«Εδώ εγείρεται ένα νέο ζήτημα σε σχέση με τους ισχυρισμούς Κασσελάκη. Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη ελέγχθηκε 2016-2019 επί κυβέρνησεως ΣΥΡΙΖΑ και επί πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν λένε ότι Τσίπρας, Βαρεμένος και οι άλλοι ήθελαν να καθαρίσουν τον κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

