Τη Σύλβα Ακρίτα, μια εμβληματική φυσιογνωμία και διακεκριμένη γυναίκα πολιτικό, που πέθανε την περασμένη εβδομάδα πλήρης ημερών, αποχαιρέτησαν στο Α' Νεκροταφείο οι οικείοι της, φίλοι και πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμμελος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον επικήδειο λόγο του εξήρε την σπουδαία προσωπικότητα της Σύλβας Ακρίτα. «Μια μαχητική γυναίκα που όρθωσε με απαράμιλλο θάρρος το ανάστημα της απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας ότι σ΄όλη της τη διαδρομή, «ήταν ένα διαρκές παράδειγμα υπηρετώντας χωρίς εκπτώσεις, το ιδανικό μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο συνεκτικής, πιο δημοκρατικής».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την παρουσία της Σύλβας Ακρίτα δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη το 1974. «Εμβληματική εκπρόσωπος μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την Αλλαγή», τόνισε και συμπλήρωσε πώς δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης. «Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την ”Απόσβεση Χρεών Προσφύγων” που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Σε εποχές δύσκολες και απαιτητικές, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα φθίνει, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου συχνά δοκιμάζονται, προσωπικότητες όπως η αγαπημένη μας Σύλβα μάς υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από τον καθημερινό αγώνα για δικαιοσύνη, για ισότητα, για σεβασμό στον άνθρωπο».

Επιθυμία της οικογένειας ήταν, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Η κόρη της εκλιπούσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα ήταν συγκινημένη και έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο μαζί με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση.

Εκτός από τους συγγενείς και τους φίλους της οικογένειας, στην κηδεία βρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, η Νίνα Κασιμάτη, ο Κώστας Σκανδαλίδης ο Κώστας Λαλιώτης, η Λούκα Κατσέλη, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Γιώργος Λιάνης, ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Επίσης οι Σταμάτης Φασουλής, Σταμάτης Κραουνάκης, Σπύρος Μπιμπίλας, Κώστας Αρζόγλου,

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.