Κυβερνητικό πινγκ - πονγκ για το «Σαββατόβραδο pass»

Μια ιδιότυπη ενδοκυβερνητική διελκυστίνδα διαμορφώνεται με επίκεντρο την πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για επιδότηση της χρήσης ταξί τα Σαββατοκύριακα από όσους καταναλώνουν αλκοόλ, ώστε να μην οδηγούν σε κατάσταση μέθης.

«Δεν θα προχωρήσει το μέτρο αυτό» ήταν η κατηγορηματική απάντηση, χθες, κυβερνητικών πηγών όσον αφορά την πρόταση Κυρανάκη. Είχε προηγηθεί η σχετική αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, την Τρίτη. «Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν θα επιδοτείται, τέλος πάντως, κάποιος για να πίνει,» είχε δηλώσει απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, μεταφέροντας όχι την προσωπική του άποψη προφανώς, αλλά την κεντρική κυβερνητική γραμμή.

Ωστόσο, ο «πάγος» του κ. Μαρινάκη στη συζήτηση για τη σχετική πρόταση δεν φάνηκε να αποθαρρύνει τον κ. Κυρανάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επανήλθε χθες επιμένοντας ότι «είναι ένα μέτρο που μπορεί να σώσει ζωές» για να τονίσει ότι «θα εξετάσουμε όλα τα μέτρα που μπορούν να σώσουν ζωές».

Σε σχέση με την αρχική πρότασή του, όταν είχε αναφερθεί σε επιδότηση της χρήσης ταξί ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια, η χθεσινή τοποθέτησή του ήταν κάπως διαφορετική.

Έτσι, αναφερόμενος και στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι για να πίνουν κάποιοι, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι συμφωνεί πως δεν πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος. Πρόσθεσε, όμως ότι σχεδιάζεται να φτιαχτεί ένα ταμείο όπου θα συγκεντρώνονται τα έσοδα από τις ψηφιακές κλήσεις.

«Τα χρήματα των παραβατών πρέπει να πηγαίνουν σε μέτρα για την οδική ασφάλεια» πρόσθεσε, για να αναφέρει στη συνέχεια ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα από αυτά που θα πρέπει να συζητηθούν.

Φαίνεται, πάντως, ότι η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης είναι, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, το θέμα να κλείσει εδώ. Έτσι, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι δεν είναι θέμα ταμείου και από πού θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί το μέτρο απλώς «δεν θα προχωρήσει». Η κατεύθυνση είναι να δοθεί προτεραιότητα στις άλλες παρεμβάσεις, σε ένα πλέγμα πολιτικών, που αφορούν την επέκταση του ωραρίου της συγκοινωνίας, εκστρατείες ενημέρωσης, αυξημένους ελέγχους για τους παραβάτες οδηγούς, κ.λπ., στις οποίες επίσης αναφέρθηκε ο κ. Κυρανάκης.

Στην κυβέρνηση είδαν ότι η συγκεκριμένη πρόταση με το που έπεσε στο τραπέζι προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Κυβερνητικά στελέχη συμφωνούν ότι ακούγεται σαν η κυβέρνηση να ενισχύει και να επιβραβεύει την κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που δεν έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Έτσι, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου εστάλη το μήνυμα ότι είναι μια πρόταση, η οποία δεν πρόκειται να υιοθετηθεί.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προφανώς και δεν επιθυμεί να ανοίξει μέτωπο και να έρθει σε σύγκρουση με τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι προανήγγειλαν κινητοποιήσεις για να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη πρόταση.

Φαίνεται, τέλος, ότι αξιολογήθηκε πως δεν είναι ισχυρό κίνητρο η επιδότηση της χρήσης ταξί για να αφήσουν το τιμόνι εκείνοι που επιλέγουν να οδηγήσουν, ακόμα και αν έχουν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. «Πρόκειται για ζήτημα μιας νοοτροπίας που πρέπει να αλλάξει και αφορά συνολικά την οδηγική συμπεριφορά» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

