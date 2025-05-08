Με βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάνοντας δεκτές προτάσεις τόσο των κομμάτων της Αντιπολίτευσης όσο και αρμόδιων στρατιωτικών φορέων, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο, «Ρυθμίσεις Υγειονομικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ το καταψήφισαν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες.

Κλείνοντας την πολύωρη συνεδρίαση -η οποία ξεπέρασε τις 15 ώρες- ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διαβεβαίωσε εκ νέου ότι «καμία συγχώνευση στρατιωτικών νοσοκομείων δεν γίνεται, καμία ιδιωτικοποίηση τους και καμία αλλοίωση του χαρακτήρα τους όπως έχουν ως σήμερα».

«Αυτό που επιδιώκεται είναι η βελτίωση τους πάνω σε αυτό το χαρακτήρα σε ζητήματα που δεν μπορούν σήμερα να ανταποκριθούν λόγω δυσλειτουργιών που υπάρχουν» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

