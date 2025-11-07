Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των ανισορροπιών λόγω μεγέθους και δυνατοτήτων. Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για όσους λαμβάνουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η πρόοδος απαιτεί προσπάθεια και δεν είναι αυτονόητη.

Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο 6ο «OT Forum» του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», που πραγματοποιήθηκε στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών με θέμα «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας». Στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη, αναφέρθηκε στον ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας στην εποχή του AI ως μοχλό ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, ο υπουργός σημείωσε ότι η αμυντική παραγωγή της χώρας ανέρχεται μόλις στο 0,7% του ΑΕΠ. Επεσήμανε ότι, παρά τις σημαντικές δαπάνες για την άμυνα από το 1974 έως σήμερα, τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις επενδύσεις.

Υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης βελτίωσης του οικονομικού μεγέθους του κλάδου, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνά και μέσα από την ενίσχυση της άμυνας. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της εγχώριας τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ειδικά σε τομείς όπως τα drones και τα αυτόνομα οχήματα, τονίζοντας ότι η εξάρτηση από ξένες λύσεις δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή.

Ο κ. Δένδιας ανέλυσε ότι η παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων και προϊόντων διπλής χρήσης συμβάλλει θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές εξαγωγικής δραστηριότητας προς άλλες ηπείρους, όπως η Αφρική, γεγονός που ενισχύει και τη διπλωματική παρουσία της χώρας.

Αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις και νέες τεχνολογίες

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στη σημασία της προσαρμογής των Ενόπλων Δυνάμεων στις σύγχρονες απαιτήσεις. Έφερε ως παράδειγμα κινητή μονάδα κατασκευής drones που συνοδεύει μάχιμες μονάδες και παράγει drones επί τόπου με χρήση 3D printers, αλλάζοντας το λογισμικό ανάλογα με τις απειλές.

Όπως σημείωσε, τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν ήδη ενσωματωθεί στον σχεδιασμό. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έχει την ευθύνη του συντονισμού των αλλαγών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται χρόνο για να αναπτύξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα, καθώς, όπως είπε, έχει χάσει μέρος της αμυντικής της κουλτούρας. Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτείνονται από τις υποδομές έως τα οπλικά συστήματα, με στόχο το 2030 η χώρα να έχει δυνατότητα αποτροπής κάθε απειλής.

Σχετικά με τον εξοπλισμό των μαχητών, αναφέρθηκε σε έναν νέο τύπο οπλίτη, εξοπλισμένο με ατομικό drone και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης μάχης.

Τόνισε ότι απαιτείται εθνική ενότητα και κοινή αποστολή για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεννόησης στο πολιτικό σύστημα.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες και θητεία

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία Σώματος Πληροφορικής και στην ενασχόληση με τον κυβερνοπόλεμο, επισημαίνοντας ότι αποτελεί νέο μέτωπο για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης, προανήγγειλε νέο νομοθέτημα που θα αφορά τις καριέρες των αξιωματικών, το Σώμα Υπαξιωματικών, την εκπαίδευση, τη θητεία και τη νέα εφεδρεία, καθώς και την προστασία της στρατιωτικής οικογένειας.

Για τη θητεία, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής όλων όσοι μπορούν, χαρακτηρίζοντάς τη ως συνταγματική υποχρέωση και πηγή υπερηφάνειας. Εξήγησε πως η θητεία θα μετατραπεί σε ευκαιρία με πλήρη αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Σχετικά με τη συντήρηση των εξοπλιστικών συστημάτων, τόνισε ότι πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εξοπλιστικού προγράμματος. Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του στόλου των μεταγωγικών αεροσκαφών, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον πραγματικές δυνατότητες στον τομέα αυτό.

Διπλωματικές σχέσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφερόμενος στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να αποτελέσει σημείο διχασμού, αλλά σύμβολο ενότητας και σεβασμού στη μνήμη των πεσόντων.

Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι αναμένονται τα πρώτα βήματα της νέας αμερικανικής διοίκησης. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνεργασία με τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιήσει σύντομα την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες «3+1» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, ο υπουργός τόνισε τη γεωπολιτική σημασία της συνεργασίας αυτής, καθώς και τη στήριξη των ΗΠΑ σε κράτη που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους.

Τέλος, σχολιάζοντας τον πρώην Πρόεδρο Τραμπ, ανέφερε ότι η προσέγγισή του διαφέρει από τα καθιερωμένα πρότυπα, και μένει να φανεί αν θα αποδειχθεί επωφελής για τις ΗΠΑ, την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

