Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χάσει και τη λογική αλλά και την ντροπή

Στη διάρκεια της συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Ο τρόπος που το έχει χειριστεί, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική αλλά και την ντροπή. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Υπάρχουν δύο νόμοι και ένα άρθρο του Συντάγματος. Όποιος, λοιπόν, προκαλέσει φθορές, ρύπανση ή προσβάλλει το Μνημείο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ αυστηρές ποινές.Συνεπώς, υπάρχει νόμος και υπάρχει δυνατότητα της αστυνομίας να οριοθετεί το Μνημείο σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Φέρνει, λοιπόν, μία τροπολογία χωρίς κανέναν λόγο. Πάμε τώρα και στην ντροπή. Γιατί τώρα; Γιατί μετά από την απεργία πείνας ενός γονιού, που έχασε το παιδί του στα Τέμπη; Γιατί ρίχνει αλάτι σε μία ανοικτή πληγή στην καρδιά του ελληνικού λαού;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ουρά των άκρων, της τοξικότητας, του διχασμού έγινε ο ίδιος. Όταν απέτυχε να φτιάξει μία Ελλάδα ισχυρή, μια κοινωνία δίκαιη, μια ζωή χωρίς ακρίβεια, πού κατέφυγε; Να έχουμε διαφθορά, διχόνοια, ατιμωρησία. Σε όλα αυτά είναι πρωταγωνιστής».

«Ο κ. Μητσοτάκης με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι χρησιμοποίησε τον Βελόπουλο για να ψηφίσουν μαζί την αλλοίωση της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών προκειμένου να μην πέσει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι Σπαρτιάτες, τα “ορφανά” της Χρυσής Αυγής, ψηφίζουν με τη Νέα Δημοκρατία» επιχειρηματολόγησε επιπλέον αποδομώντας τον σχετικό κυβερνητικό ισχυρισμό.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από τις πραγματικές προτεραιότητες της κοινωνίας: «Ο κόσμος σήμερα βλέπει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη, τα ενοίκια στα ύψη, παρακμή στη δημόσια υγεία, τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται, οι πλειστηριασμοί αυξάνονται, ζητούν οι μικρομεσαίοι 120 δόσεις. Έχουμε φέρει για όλα αυτά προτάσεις νόμου, τροπολογίες. Ο κ. Μητσοτάκης δεν συζητά τίποτα από αυτά, δεν ψηφίζει τίποτα και βρίσκει συνεχώς θέματα για να διχάσει τον ελληνικό λαό».

«Η λέξη "αντίσκηνο" που χρησιμοποιείται για να υποτιμηθεί ένας απεργός πείνας που έχασε το παιδί του, δεν με εκφράζει» πρόσθεσε εξηγώντας με ένα παράδειγμα την πολιτική υποκρισία: «Επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν μπήκε ο Ρουβικώνας στη Βουλή; Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που το αποτρέπει; Επειδή απέτυχαν να εφαρμόσουν τον νόμο και να προστατεύσουν τη Βουλή, πρέπει να κάνουν και άλλο νόμο; Ανίκανοι είναι! Έλλειψη βούλησης και ανικανότητα υπάρχουν».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στον τοξικό κυβερνητικό λόγο και υπογράμμισε ότι οι παρελάσεις ανήμερα της εθνικής μας επετείου πρέπει να γίνουν με σεβασμό: «Την ώρα που στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης είχε έναν ακραίο, τοξικό λόγο και ο κ. Φλωρίδης διαχώριζε την αντιπολίτευση σε πατριώτες και μη, ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Δένδιας πήραν αποστάσεις από αυτήν την τοξικότητα. Άρα, αφορά πολλούς ανθρώπους που δεν θέλουμε αυτήν την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι και με σεβασμό να γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, με σεβασμό να γίνει η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών*. *Πρέπει επιτέλους να ζήσουμε σε μία άλλη πολιτική κανονικότητα, σε ένα άλλο περιβάλλον*. Γιατί αλλιώς η χώρα μας θα πηγαίνει από περιπέτεια σε περιπέτεια. Και *ο κ. Μητσοτάκης με τη στρατηγική του αποδεικνύει ότι δεν ενώνει τον ελληνικό λαό. Τον διχάζει, τον διαιρεί για να κάνει τα πολιτικά του παιχνίδια».

Κατέδειξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να εμποδίσει την έρευνα της δικαιοσύνης.

«Δεν είναι μία η υπόθεση όπου ο κ. Μητσοτάκης δεν σεβάστηκε τη δικαιοσύνη και δεν της επέτρεψε να ερευνήσει τους υπουργούς του. Είναι πολλές. Σύμβαση 717-Καραμανλής, ήρθε δικογραφία. Όλοι έχουν πάει στη δικαιοσύνη, ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καραμανλής που ήταν ο προϊστάμενος, έμεινε στο απυρόβλητο με επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πάλι στο απυρόβλητο με ασπίδα προστασίας για Βορίδη και Αυγενάκη από τη Νέα Δημοκρατία κατά της δικαιοσύνης».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι στα διλήμματα των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται με το πρόγραμμά του που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.«Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, για τον 13ο μισθό, τις 120 δόσεις, τις αλλαγές στο κράτος και τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που έχουμε ανάγκη να λειτουργεί καλύτερα. Και, αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, με μία γενναία πολιτική αλλαγή μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες με περισσότερη ευημερία» ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη σεναριολογία γύρω από τις μελλοντικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του. Στην αρχή έφυγε η κα. Αχτσιόγλου, μετά ο κ. Κασσελάκης, τώρα έχει έρθει σε μία πολύ δύσκολη θέση ο κ. Φάμελλος. Αυτά είναι παιχνίδια παρασκηνίου. Δεν με αφορούν. Θα κάνω τον αγώνα μου, με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμά μας, με το πολιτικό μας ήθος, με την αξιοπιστία μας, με τη σοβαρότητά μας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωταθλητής στη διαφθορά και την ατιμωρησία. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωταθλητής στην πολιτική αναξιοπιστία και στη διχόνοια του τόπου. Νομίζω ότι αυτά έχουν κριθεί. Ας πάμε σε μία άλλη μέρα, σε μία νέα σελίδα, με μια άλλη πολιτική που μπορούμε να εκφράσουμε».

Τέλος, κληθείς να τοποθετηθεί για τη συζήτηση περί ίδρυσης κόμματος από τη Μ. Καρυστιανού, ανέφερε: «Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Προσωπικά είμαι εξ αρχής ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο, που συζητάμε για αυτήν την τραγωδία. Ακούω από τον κ. Μητσοτάκη να λέει: "μα, εσείς λέγατε για άγνωστο καύσιμο". Δεν το έλεγα εγώ. Το ανέφερε το κρατικό πόρισμα, που ο ίδιος μου έλεγε ότι ήταν “ευαγγέλιο” εθνικής αυτογνωσίας. Και σήμερα με ψέγει γιατί έλεγα αυτό, που ανέφερε το κρατικό πόρισμα (!). Δεν έχω συζητήσει ούτε με υπερβολές, ούτε διχαστικά, έχω σεβαστεί τα θύματα. Και τι ζητώ ως πολίτης, όπως και κάθε Έλληνας; Θέλω να μάθουμε την αλήθεια. Θέλω επιτέλους να τελειώσει η ατιμωρησία, να πληρώσουν αυτοί που έκαναν υποκλοπές υπονομεύοντας τη δημοκρατία, αυτοί που δεν ολοκλήρωσαν την 717 με αποτέλεσμα τον άδικο θάνατο 57 ανθρώπων, αυτοί που έστησαν τη "γαλάζια" συμμορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί θέλω να πληρώσουν; Όχι από εμμονή. Εάν κάποιοι τιμωρηθούν, επιτέλους, σιγά-σιγά η χώρα μας θα μπει σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα να έχουμε εγκλήματα και διαφθορά και πάντα κάποιοι να είναι στο απυρόβλητο. Δεν θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση η οποία ανοίγει έναν κύκλο πολιτικό πάνω από μία τραγωδία. Δεν το έκανα εξ αρχής. Δεν θα το κάνω και τώρα. Σέβομαι απεριόριστα τις οικογένειες, τον πόνο τους, έχω πάρει όλες τις θεσμικές πρωτοβουλίες για προανακριτικές επιτροπές, για να ελέγξει η δικαιοσύνη τους πολιτικούς πρωταγωνιστές της τραγωδίας. Αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων, που για μένα υποτιμά μία πολύ μεγάλη τραγωδία της χώρας μας».

