Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή, κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του. Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά τη συμπλήρωση περίπου 10 ημερών νοσηλείας αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ο υφυπουργός που υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15 Απριλίου, διανύει ήδη το έβδομο 24ωρο νοσηλείας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και στενούς συνεργάτες του. Καθημερινά δέχεται επισκέψεις από πρόσωπα του πολιτικού και φιλικού του περιβάλλοντος, οι οποίοι ενημερώνονται από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, με την ιατρική ομάδα να αναμένεται να επανεκτιμήσει την κατάστασή του και να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις για την εξέλιξη της νοσηλείας.

Πηγή: skai.gr

