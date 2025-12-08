Μπερδεύτηκαν οι «γραμμές» στην Αριστερή «πολυκατοικία» μετά την ομιλία Τσίπρα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μπερδεύτηκαν οι γραμμές στην «Αριστερή πολυκατοικία» μετά τη σκληρή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση της Ιθάκης κατά των πρώην συντρόφων του.

Το «βραχυκύκλωμα» έγινε ακόμα πιο μεγάλο, καθώς το πρωτοσέλιδο και το editorial της «Αυγής» την Κυριακή έδινε την εντύπωση πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κόψει τους δεσμούς με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι θα επιχειρήσει την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου με βασικό συνεργάτη τον Αλέξη Χαρίτση.

Στην Κουμουνδούρου δεν πήραν πολύ καλά το συγκεκριμένο δημοσίευμα που προκάλεσε αναστάτωση και ερωτήματα σε πολλά στελέχη. Άλλωστε μετά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στο θέατρο Παλλάς και τον θόρυβο που προκλήθηκε με τον εξώστη δεν έχουν συνεδριάσει τα όργανα του κόμματος. Ακολούθησε η αποδοχή της παραίτησης του διευθυντή της εφημερίδας, Σπύρου Σουμερλίδη.

Αυτό που τονίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως μπορεί η κριτική του Αλέξη Τσίπρα να ήταν άδικη και να έχουν διαφορετική οπτική για τα πράγματα, ωστόσο η για να μπορέσει να νικηθεί η Νέα Δημοκρατία απαιτείται σύμπραξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, του ΚΟΣΜΟΣ του Πέτρου Κόκκαλη και βεβαίως του φορέα που προτίθεται να συγκροτήσει, όπως όλα δείχνουν, ο Αλέξης Τσίπρας. «Δεν θα ήταν δυνατόν να επιδιώκουμε συνεννόηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και όχι με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος», τόνιζε χαρακτηριστικά στέλεχος της Κουμουνδούρου.

Είναι αρκετά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε την περασμένη Τετάρτη να περιγράψει με έναν πιο θετικό τρόπο τη διαφωνία του για το πως λειτουργεί η προοδευτική αντιπολίτευση και να μην «τσουβαλιάσει» τους πάντες. Δεν μένουν στο θέμα της ταξιθεσίας, αλλά σε αυτά που ειπώθηκαν, ενώ η δυσαρέσκεια που υπάρχει σε έναν βαθμό έχει ξεκινήσει να διατυπώνεται και δημοσίως.

Χθες συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα απάντησαν σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σ' αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ' αυτούς». Συμπλήρωναν επίσης οι ίδιες πηγές πως το πιο σημαντικό «δεν είναι η προβλεπόμενη εμπαθής και στην πεπατημένη της συκοφαντίας αντίδραση του Μαξίμου και των κύκλων της συντήρησης. Είναι οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, που μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας. Κι αυτή η συζήτηση, όσο δύσκολη κι αν είναι, πρέπει να γίνει, όχι με όρους καταγγελίας, αλλά με όρους πολιτικής, συναίσθησης της κατάστασης και ενσυναίσθησης. Και θα γίνει έτσι κι αλλιώς στις εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την παρουσίαση της Ιθάκης και όχι μόνο, με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα».

Υποστηρικτικά στον Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη με άρθρο της στα ΝΕΑ. Εξηγώντας γιατί βρέθηκε στο θέατρο την περασμένη Τετάρτη ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ήμουν εκεί, διότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της "Ιθάκης" που παρουσίασε στο "Παλλάς", κάνει μια σοβαρή ανάλυση της σύνθετης πραγματικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ξετυλίγοντας τη θέση του για το πως πρέπει να πορευτεί ο τόπος. Ήμουν εκεί διότι πιστεύω πως το ταξίδι για την "Ιθάκη", πρέπει να συνεχιστεί».

Οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζουν να επιχειρηματολογούν υπέρ του βιβλίου του και όσων αναφέρονται ειδικά για την περίοδο του 2015. Ο Γιώργος Χουλιαράκης σε άρθρο του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κόστος του τρίτου μνημονίου: «Εξ όσων όμως γνωρίζω, το μέγεθος των 100 δισ. δεν βασίζεται σε μια διαφανή, ελεγκτικού τύπου λογιστική αποτίμηση, άλλωστε ο ίδιος ο Ρέγκλινγκ παραδέχεται ότι "δεν υπάρχει πραγματικά επιστημονικός τρόπος να υπολογιστεί"».

Η «εξίσωση» στην Κεντροαριστερά γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη από τη στιγμή που ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας. Το πως θα κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από εδώ και πέρα θα είναι καταλυτικό. Κρίσιμη θα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.