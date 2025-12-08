«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη κόμβο καινοτομίας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην τελετή απονομής βραβείων τού διεθνούς διαγωνισμού Techstars Startup Weekend 2025 που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Καλαφάτης συνεχάρη τους ταλαντούχους νέους που έλαβαν μέρος στον 3ήμερο διαγωνισμό και ξεκινώντας από το μηδέν μπαίνουν στη διεργασία της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων. «Οι startups επιχειρήσεις συνθέτουν, μαζί με τα ερευνητικά κέντρα, τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, τους επενδυτές, τους business agents, ένα οικοσύστημα, πολύ δυναμικό το οποίο εξελίσσεται στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα "ακουμπώντας" και την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες» ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτοντας ως στόχο «να τοποθετήσει τη Θεσσαλονίκη δυναμικά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας». Για τρεις ημέρες, 160 νέοι και νέες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία καινοτομίας και συνεργασίας, καταθέτοντας τις ιδέες τους και μαθαίνοντας μέσα από πρακτικά σεμινάρια, εργαστήρια, συμβουλευτική και pitching, πώς να τις μετατρέψουν σε πράξη.

«Είστε όλοι νικητές, δουλέψατε σκληρά, συνεργαστήκατε και εμπνεύσατε» επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Νικόλαος Τζόλλας, απευθυνόμενους στους νέους συμμετέχοντες, κατά την τελετή των βραβείων.

