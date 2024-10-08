«Είναι η ώρα να βρούμε κοινές λύσεις στο δημογραφικό με πυξίδα την κοινωνική συνοχή και την άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητά μας», τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η δημογραφική κρίση αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «το 2070 η Ευρώπη θα αντιπροσωπεύει μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού».

«Αναγνωρίζουμε όλοι το κοινό μας πρόβλημα», συνέχισε και αμέσως προσέθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να βρούμε κοινές λύσεις. Λύσεις που θα αποκτούν άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητά μας και οι οποίες θα έχουν ως πυξίδα την κοινωνική συνοχή. Λύσεις που θα στηρίζουν τα νέα ζευγάρια, εξασφαλίζοντας την αναγκαία ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής».

Όπως είπε, «τέτοιες πολιτικές έχει προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση με τα προγράμματα ευνοϊκών στεγαστικών δανείων "Σπίτι μου 1 και 2", αλλά και με την παρουσίαση του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό με ορίζοντα δεκαετίας. Σε αυτό το μονοπάτι μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού πρέπει να βαδίσουν όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτήν την ευθύνη έχουμε και ως μέλη της Επιτροπής REGI (σ.σ.: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης). Να λάβουμε πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της ασημένιας οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε να ξαναδώσουμε ζωή στην ήπειρό μας στο σύνολό της».

«Τώρα πρέπει να δράσουμε. Για να μην αφήσουμε την Ευρώπη μας να "σβήσει"», κατέληξε ο κ. Μπελέρης.

Πηγή: skai.gr

