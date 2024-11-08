Συνεχείς ανατροπές στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης εναντίον Κασσελάκη και το συνέδριο πήρε «φωτιά»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι ανατροπές στην Κουμουνδούρου είναι συνεχείς με τον Παύλο Πολάκη να κρύβει έναν «άσσο» στο μανίκι του στο παρά πέντε του συνεδρίου, με την καταγγελία του κατά του Στέφανου Κασσελάκη για αναντιστοιχία του πόθεν έσχες του με την πραγματικότητα.

Φέρεται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Πολιτική Γραμματεία ότι δεν δηλώνει τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία και τις τυχόν μεταβολές τους εντός του 2023. Αυτό και μόνο το γεγονός άλλαξε σε σημαντικό βαθμό τα δεδομένα του συνεδρίου για πολλούς λόγους.

Παρά το γεγονός πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε άμεσα πως όλα είναι διάφανα και ότι είναι η αρχική του δήλωση βασισμένη στην ημέρα απόκτησης της ιδιότητας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όχι η ετήσια δήλωση του 2023. Ξεκαθάρισε, μάλιστα πως δεν είναι μέτοχος ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε καμία offshore ή αλλοδαπή εταιρία.

Η αλλαγή στάσης του Παύλου Πολάκη θα μετρήσει πολύ στη συνεδριακή σύγκρουση. Ο χανιώτης βουλευτής από τη γραμμή «δεν θέλω να τον διαγράψω, θέλω να τον κερδίσω» είπε στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία πως δεν μπορεί πρόεδρος Αριστερού ριζοσπαστικού κόμματος να καταθέτει ψευδές πόθεν έσχες. «Μετά τα νέα στοιχεία αλλάζει η συμπεριφορά μου», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η πλειοψηφία στο σώμα του συνεδρίου για μη συμμετοχή του Στέφανου Κασσελάκη στις εκλογές γίνεται ακόμα πιο καθαρή. Το προεδρείο του συνεδρίου, το οποίο θα προτείνει η πλειοψηφία, παίρνει μια επιπλέον ώθηση να «κόψει» κάθε αίτημα της πλευράς Κασσελάκη για συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία τηρώντας αυστηρά την ημερήσια διάταξη και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όλα αυτά σαφώς έχουν ανεβάσει το «θερμόμετρο» στο κόκκινο. Ο Στέφανος Κασσελάκης με συνεχείς αναρτήσεις του καλεί τους περίπου 2000 συνέδρους, που η δική του πλευρά υποστηρίζει πως εξελέγησαν, να βρεθεί αύριο στην Ιερά Οδό. Φόβοι για έκτροπα υπάρχουν παρά το γεγονός πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι όλοι πρέπει να είναι ψύχραιμοι και νηφάλιοι. Τι θα γίνει μέσα και έξω από τη σάλα του πολυχώρου όταν κατατεθεί αίτημα για συμμετοχή του πρώην προέδρου στην εκλογική κούρσα είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Τα συνέδρια των κομμάτων δεν αποτελούν τόπους και πεδία διαμαρτυρίας, αλλά χώρους παραγωγής πολιτικής και οι καταστάσεις που ζουν στην Κουμουνδούρου είναι για ακόμα μια φορά πρωτόγνωρες.

